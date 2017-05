YUL Condominiums et 11 organismes de la communauté asiatique québécoise remettent un chèque de 100 000 $ à la Croix-Rouge pour venir en aide aux sinistrés touchés par les inondations au Québec







MONTRÉAL, le 30 mai 2017 /CNW Telbec/ - Dans le cadre d'une campagne de financement pour venir en aide aux milliers de sinistrés touchés par les inondations au Québec, YUL Condominiums et 11 organismes de la communauté asiatique québécoise ont le plaisir de remettre un chèque de 100 000 dollars à la Croix-Rouge canadienne.

Ainsi, les dons du public recueillis en ligne du 15 au 25 mai, lors d'un événement bénéfice organisé le 19 mai au centre de présentation de YUL et par les 11 associations ont totalisé 42 420 $. Les principaux investisseurs de YUL Condominiums, Groupe Brivia, Kim Phat et Tianco, se sont réunis pour arrondir à 50 000 $ la somme récoltée. Tel qu'annoncé, YUL Condominiums a doublé le montant amassé et a ajouté 50 000 $ pour un don total de 100 000 $ à la Croix-Rouge.

Les 11 organismes qui se sont mobilisés avec YUL sont : l'Association Chao Chow du Québec, l'Association des Chinois du Cambodge du Canada, l'Association des aînés chinois de Montréal, la Gansu Association du Canada, le Service de famille chinoise du Grand Montréal, le Centre Sino-Québec de la Rive-Sud, le Centre de Services aux Chinois d'Outre-Mer à Montréal, le Conseil des entrepreneurs chinois au Canada, le Club Jiuding, la Chambre de commerce Cambodge-Canada et le Lions Club de Montréal.

« L'équipe de YUL Condominiums et les 11 organismes de la communauté asiatique québécoise tiennent à remercier tous les donateurs pour leur générosité. Ces dons permettront de soutenir les personnes affectées par les inondations du printemps dont les besoins sont immenses. Nous sommes très heureux d'aider la Croix-Rouge à apporter un peu de réconfort à nos concitoyens », a déclaré Kheng Ly, président et chef de la direction du Groupe Brivia et de YUL Condominiums.

À propos de YUL Condominiums

YUL Condominiums Inc. est un nouveau projet de condominiums et de maisons de ville situé au centre-ville de Montréal et codéveloppé par le Groupe Brivia et le Groupe Tianco. Il comprend deux tours de 38 étages comptant plus de 800 unités et 17 maisons de ville. YUL Condominiums croit à l'importance de soutenir les communautés et de venir en aide aux plus démunis.

Pour télécharger des photos, cliquez ici.

SOURCE Groupe Brivia

Communiqué envoyé le 30 mai 2017 à 11:27 et diffusé par :