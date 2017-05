La section locale 301 du SCFP (Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal) placée sous tutelle par le SCFP national







MONTRÉAL, le 30 mai 2017 /CNW Telbec/ - La section locale 301 du SCFP, le Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal, a été placée sous tutelle par le SCFP national. Un administrateur national a été nommé pour assumer les fonctions des dirigeants locaux et assurer le bon fonctionnement du syndicat, pour une période indéterminée.

L'administrateur relève du président national et du Conseil exécutif national du SCFP et exercera son autorité pour résoudre de graves difficultés de fonctionnement au sein de la section locale. Il a toute autorité pour diriger les affaires du syndicat et assurer la continuité des services aux membres de la section locale 301 et leur représentation syndicale. Une fois que les problèmes internes auront été réglés, de nouvelles élections auront lieu et la direction locale des affaires du syndicat sera rétablie avec un nouveau conseil exécutif élu.

Selon les statuts du SCFP, le président national peut placer une section locale temporairement sous tutelle en cas d'urgence pour protéger les intérêts de ses membres. Le SCFP travaillera de concert avec les membres de la section locale 301 pour assurer une représentation efficace de l'ensemble des membres.

Pour l'instant, le SCFP ne fera pas d'autres commentaires.

