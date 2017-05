Le gouvernement du Canada annonce l'octroi de fonds destinés à la recherche sur la maladie de Lyme







OTTAWA, le 30 mai 2017 /CNW/ - La maladie de Lyme est une maladie infectieuse récemment apparue dans plusieurs régions du Canada, qui a des répercussions sur bon nombre de Canadiens et leur famille.

L'honorable Jane Philpott, ministre de la Santé, a annoncé aujourd'hui l'octroi d'une somme pouvant atteindre 4 millions de dollars pour la création d'un réseau de recherche sur la maladie de Lyme, dans le but d'acquérir de nouvelles connaissances pour améliorer le diagnostic et le traitement.

Cet investissement augmente le soutien offert par le gouvernement du Canada pour lutter contre la maladie de Lyme par la surveillance, la recherche, le partage des pratiques exemplaires, le dépistage et le diagnostic en laboratoire, l'information sur la prévention et la sensibilisation du public.

Le gouvernement du Canada a aussi publié aujourd'hui le Cadre fédéral relatif à la maladie de Lyme. Ce cadre, conçu pour aider à guider les mesures dans les domaines d'action du gouvernement fédéral, s'articule autour de trois piliers : surveillance; lignes directrices et pratiques exemplaires; et éducation et sensibilisation. Des rapports sur les progrès seront présentés régulièrement.

Les observations des intervenants, y compris des ministères fédéral, provinciaux et territoriaux de la Santé, des patients et groupes de patients atteints de la maladie, des chercheurs et des professionnels de la santé, ont été prises en considération durant l'élaboration du Cadre. Celui-ci favorisera la collaboration continue entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux pour lutter contre la maladie de Lyme.

Pour savoir comment prévenir, détecter et combattre la maladie de Lyme, veuillez consulter le site Canada.ca/maladiedeLyme.

Citations

« Le gouvernement du Canada est déterminé à limiter les effets de la maladie de Lyme sur la santé publique au Canada. À cette fin, il collabore avec les autorités sanitaires des provinces et des territoires et d'autres partenaires pour lutter contre cette maladie grave et soutenir la recherche sur les moyens de la diagnostiquer et de la traiter efficacement. »

L'honorable Jane Philpott, C.P., députée

Ministre de la Santé

« Nous sommes à la croisée des chemins dans la lutte contre la maladie de Lyme, et il est essentiel de convenir d'une approche fondée sur des données probantes et de combler les lacunes dans les connaissances grâce à d'autres études. L'Agence de la santé publique du Canada collaborera avec les autorités de la santé publique, les professionnels de la santé, les groupes de patients et d'autres intervenants afin d'exécuter de manière concertée les trois piliers du Cadre. »

Dre Theresa Tam

Administratrice en chef de la santé publique par intérim

Faits en bref

La maladie de Lyme est une maladie infectieuse causée par la bactérie Borrelia burgdorferi (B. burgdorferi) , qui se transmet aux humains par la morsure de certains types de tiques infectées.

, qui se transmet aux humains par la morsure de certains types de tiques infectées. Depuis 2009, la maladie de Lyme chez les humains est une maladie à déclaration obligatoire à l'échelle nationale. Les maladies à déclaration obligatoire à l'échelle nationale sont des maladies infectieuses jugées prioritaires par le gouvernement fédéral et l'ensemble des provinces et des territoires pour ce qui est des efforts de surveillance et de prévention.

Le Cadre fédéral relatif à la maladie de Lyme a été élaboré en réponse à la Loi concernant le cadre fédéral relatif à la maladie de Lyme, qui est entrée en vigueur le 16 décembre 2014. La Loi exigeait que la ministre de la Santé convoque une conférence des intervenants pour élaborer un cadre fédéral. Cette conférence a eu lieu en mai 2016.

Liens connexes

La maladie de Lyme au Canada - Cadre fédéral

Maladie de Lyme

SOURCE Santé Canada

Communiqué envoyé le 30 mai 2017 à 11:19 et diffusé par :