L'actualité remporte les grands honneurs aux Prix du magazine canadien







Trois médailles d'or et 10 mentions d'honneur pour la publication de Mishmash Média

MONTRÉAL, le 30 mai 2017 /CNW Telbec/ - L'équipe du magazine L'actualité est ressortie avec les grands honneurs de la 40e édition de remise des Prix du magazine canadien, avec une récolte de trois médailles d'or et de dix mentions d'honneur, ce qui hisse le magazine au sommet des publications canadiennes les plus primées en 2017. Rappelons qu'en décembre 2016, Mishmash Média annonçait l'acquisition du magazine L'actualité, jusqu'alors propriété de Rogers Media.

«?Cette reconnaissance nous encourage à continuer de nous démarquer par la rigueur et la diversité de nos contenus, tout en faisant preuve de créativité et d'innovation pour perpétuer notre rôle de média parmi les plus crédibles au Canada. Cette récolte exceptionnelle nous rend d'autant plus fiers qu'elle symbolise le travail d'une équipe qui prône l'apport et l'expertise de plusieurs générations?», souligne le rédacteur en chef Charles Grandmont.

«?Nous sommes très heureux de ces honneurs qui confirment le rôle majeur de L'actualité, un média qui participe activement à l'évolution des idées, des réflexions et de la société. D'ailleurs, nous annoncerons dès le début de l'automne plusieurs initiatives destinées à amplifier le rayonnement de L'actualité, tout en demeurant attentif aux occasions d'élargir notre portfolio de contenus complémentaires?», souligne Alexandre Taillefer, associé principal de XPND Capital, actionnaire de Mishmash Média.

Chroniqueur économique à L'actualité depuis 1999, Pierre Fortin a retenu l'attention du jury pour ses chroniques Garderies : inquiétant virage, Pourquoi les médecins sourient-ils?? et Notre plus beau cadeau en 100 ans. Sa médaille d'or est sa quatrième grande récompense aux Prix du magazine canadien depuis 2003.

Gérard DuBois a remporté les grands honneurs dans la catégorie Illustration grâce à son oeuvre intitulée Une vie sexuelle pour les prêtres?? Pourquoi pas??, ce qui porte à quatre le nombre de Prix du magazine canadien décernés à l'illustrateur depuis 2013.

Finaliste pour la première fois aux Prix du magazine canadien, la journaliste Anne-Marie Luca est lauréate dans la catégorie Meilleur article de fond pour Les exilés de l'enfer, un texte qui aborde la réalité de jeunes Syriens dans leurs classes d'accueil québécoises.

Mentions d'honneur

Les journalistes Alec Castonguay, Isabelle Grégoire, Chantal Hébert, Catherine Perreault-Lessard, Marc-André Sabourin, Naël Shiab, Jonathan Trudel et la Directrice artistique Jocelyne Fournel, ont également reçu une mention d'honneur.

À propos de la 40e édition des Prix du magazine canadien

Cette année, 197 publications canadiennes ont participé à la 40e édition de ces prix récompensant les contenus rédactionnels et visuels de plus de 2000 journalistes, photographes, illustrateurs, rédacteurs en chef et directeurs artistiques. Les 112 membres du jury ont sélectionné un total de 202 candidatures soumises par 75 périodiques dans 25 catégories rédactionnelles, visuelles, intégrées et spéciales.

À propos de Mishmash Média

Regroupant les publications L'actualité et Voir, Mishmash Média fait partie de Mishmash, un collectif dont la mission est de faire rayonner le talent québécois à l'échelle nationale et internationale. Les activités du collectif se concentrent dans quatre secteurs : les médias, la production, les événements et les lieux de divertissement. Le collectif compte aujourd'hui quatre entreprises membres soit La Tribu, Groupe Piknic Électronik, Productions Opéra Concept MP (producteur d'Another Brick in the Wall -- L'opéra) et Mishmash Média Mishmash est une initiative de XPND Capital, une société montréalaise de placement privé en capital de croissance. www.mishmash.ca | #mishmashmtl

