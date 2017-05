Une nouvelle gamme québécoise de fruits et légumes moches arrive en épicerie - Voici les Hors-La-Loi : méchant look, goût recherché!







MONTRÉAL, le 30 mai 2017 /CNW Telbec/ - Ils sont drôles, savoureux et nutritifs! Les consommateurs soucieux de se procurer des aliments sains à bon prix pourront mettre la main sur une variété de fruits et légumes frais de la nouvelle gamme québécoise Hors-La-Loi à compter du premier juin prochain. Fraîchement cueillis et livrés en épicerie dans toute leur splendeur naturelle, les concombres, tomates et pommes du Québec sont quelques-uns des sept produits qui complètent la gamme Hors-La-Loi, laquelle se distingue par son offre de fruits et légumes hors normes offerts à coût modeste.

Distribués au départ dans les épiceries Metro à près de 30 % moins cher que les fruits et légumes standards, les produits Hors-La-Loi bousculent les conventions et proposent une alternative de consommation futée et abordable. « Nous sommes fébriles de voir notre projet se concrétiser, souligne Marie Gosselin, actionnaire et stratège ventes et marketing. La gamme de fruits et légumes moches Hors-La-Loi est née de notre désir d'offrir des produits frais au goût recherché que tous les consommateurs, peu importe leur budget, pourront mettre dans leur panier d'épicerie. »

Conquise par cette gamme de produits à la mise en marché complètement amusante et au contenu brillant et anti-gaspillage, Alexandra Diaz, animatrice et productrice se réjouit de voir de telles initiatives voir le jour au Québec : « En tant qu'entrepreneure, je suis admirative de voir des entreprises d'ici mettre sur pied des projets comme Hors-La-Loi, qui favorisent l'accès à des produits sains. Au final, qui a dit qu'une carotte à deux têtes n'était pas jolie? En plus d'être fraîche et savoureuse tout autant qu'une tomate bossue! L'important, c'est surtout que le plus grand nombre de familles québécoises puissent ajouter le plus grand nombre de fruits et légumes dans leur panier d'épicerie. »

Pour sa part, la présidente-directrice générale par intérim de l'Association québécoise de la distribution de fruits et légumes, Johanne Desrochers, salue cette offre de fruits et légumes rendue possible notamment grâce à la participation des producteurs d'ici qui, en se joignant à Hors-La-Loi, souhaitent démocratiser l'accès à des produits frais de qualité, sains et savoureux, et du même coup réduire le gaspillage alimentaire en rentabilisant la majorité de leurs récoltes tout en augmentant la consommation de fruits et légumes des Québécois.

La gamme de fruits et légumes Hors-La-Loi est composée de pommes de terre, de carottes, de poivrons, d'oignons et de pommes en sacs de 907 kg à 2,26 kg, ainsi que de concombres et tomates du Québec offerts en vrac, à des prix environ 30 % moins chers que les produits de catégorie numéro 1.

Pour obtenir plus d'informations et des idées recettes, visitez le www.horslaloi.ca.

