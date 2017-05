Le gouvernement annonce l'implantation d'une deuxième super-clinique à Québec







QUÉBEC, le 30 mai 2017 /CNW Telbec/ - Dans le cadre des efforts visant à renforcer et à améliorer l'accessibilité des services d'un médecin de famille pour toute la population québécoise, le ministre de la Santé et des Services sociaux, monsieur Gaétan Barrette, le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, monsieur François Blais, ainsi que le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la Famille, ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et député de Jean-Talon, monsieur Sébastien Proulx, ont annoncé aujourd'hui l'ouverture de la super-clinique La Cité Médicale, dans l'arrondissement Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge, la seconde pour la région de la Capitale-Nationale.

La super-clinique est opérée par le groupe de médecine de famille (GMF) La Cité Médicale. Elle offrira une disponibilité de 84 heures par semaine, avec des heures d'ouverture de 8 h à 20 h tous les jours, incluant la fin de semaine. Des services de prélèvements sont aussi offerts à proximité du site, de même que ceux d'un laboratoire d'imagerie médicale, dans le même édifice.

« En implantant des super-cliniques, nous visons une amélioration notable de l'accès aux services de première ligne. La population de la Capitale-Nationale pourra recourir plus facilement à ce type de services, qui viennent offrir une autre option à l'urgence. Je salue la décision de l'équipe de La Cité Médicale d'avoir opté elle aussi pour ce mode novateur de prestation de services, et de collaborer à nos efforts pour offrir de meilleurs services aux Québécoises et aux Québécois. »

« Je me réjouis de voir que le modèle des super-cliniques est désormais bien implanté ici, au bénéfice des usagers de la région. La création de cette deuxième super-clinique témoigne de l'intérêt que suscite cette nouvelle façon de faire afin de mieux répondre aux besoins de la population de la région de la Capitale-Nationale. C'est une excellente nouvelle pour tous. »

« Je suis très fier de voir s'implanter une super-clinique dans ma circonscription de Jean-Talon, une initiative qui témoigne de l'esprit proactif qui règne chez nos professionnels de la santé. La Cité Médicale a toujours su démontrer qu'elle a à coeur d'être à l'avant-garde en ce qui a trait à son offre de service à la population, et cette ouverture d'une super-clinique, permettant d'étendre les heures d'accessibilité, notamment pour les patients non inscrits auprès d'un médecin de famille, le confirme. »

La super-clinique du GMF La Cité Médicale devra répondre aux autres critères habituels, qui sont, rappelons-le,

d'offrir un minimum de consultations par année à des patients qui ne sont pas inscrits aux médecins de son milieu clinique;

de permettre au patient d'avoir accès à une consultation médicale le jour même de sa visite, ou dès le lendemain en téléphonant trois heures avant la fermeture;

d'offrir des services de prélèvement et d'imagerie médicale de proximité;

d'utiliser un dossier médical électronique certifié;

et de s'engager à répondre aux besoins de la population en cas d'une augmentation de la demande de services, par exemple lors de périodes d'activité grippale.

Elle s'engage également à utiliser le système de prise de rendez-vous en ligne Rendez-vous santé Québec lorsque celui-ci sera implanté dans la région.

