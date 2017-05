Activité relative aux billets de banque : le gouverneur de la Banque du Canada, Stephen S. Poloz, et la secrétaire parlementaire du ministre des Finances, Ginette Petitpas Taylor







OTTAWA, le 30 mai 2017 /CNW/ - Le jeudi 1er juin 2017, le gouverneur Stephen S. Poloz et la secrétaire parlementaire du ministre des Finances, Ginette Petitpas Taylor, participeront à des séances de photos pour souligner la mise en circulation du billet de banque commémoratif Canada 150.

Tous les représentants des médias doivent s'inscrire à l'avance auprès de la Banque pour assister aux séances de photos à Ottawa ou aux activités régionales. Les représentants des médias qui désirent s'inscrire sont priés de communiquer avec l'équipe des Relations avec les médias d'ici le mercredi 31 mai à midi (HE), au 613 782-8782 ou à communications@banqueducanada.ca.

Les places seront accordées aux caméramans et aux photographes de plateau selon le principe du premier inscrit, premier servi, et les personnes inscrites devront arriver avant 8 h 30 (HE).

Avant les séances de photos, les représentants des médias présents pourront acheter un billet commémoratif de 10 $.

Sujet : Émission du billet de banque commémoratif Canada 150



Heure : 9 h (heure de l'Est)



Lieu : Banque du Canada 30, rue Bank (au coin des rues Bank et Wellington) Ottawa (Ontario) puis : Boutique Hallmark 183, rue Sparks Ottawa (Ontario)



Huis clos : Il n'y aura pas de huis clos pour cet événement.



Distribution : Un communiqué contenant d'autres renseignements sera diffusé : 9 h (HE) dans le dans le site Web de la Banque;

entre 9 h et 10 h (HE) par l'intermédiaire du service de dépêches Groupe CNW.



Conférence de presse : Seules des séances de photos sont prévues à l'occasion de cette activité. Il n'y aura pas de période de questions avec le gouverneur.



Diffusion Web : Il n'y aura pas de diffusion Web de cet événement.



Nota : Si le temps le permet, il y aura une séance de photos à l'extérieur du siège de la Banque du Canada, devant la bannière d'une hauteur de sept étages présentant le billet commémoratif. Il y aura ensuite une autre séance de photos avec le gouverneur Poloz et Mme Petitpas Taylor dans un commerce à proximité.





Avant l'activité, les caméramans et photographes de plateau présents pourront acheter un billet commémoratif de 10 $ sur place (limite de un par personne). Seuls les paiements au comptant seront acceptés (aucune possibilité d'effectuer de transaction par carte de débit ou de crédit).



Activités régionales : Outre l'activité se déroulant dans la capitale nationale, il y aura des activités médiatiques dans les régions le jeudi 1er juin. Partout au pays, des représentants régionaux de la Banque du Canada seront disponibles pour répondre aux questions. Les représentants des médias présents pourront aussi acheter un billet commémoratif.



Pacifique : Les représentants des médias sont invités à 10 h (HP) au Musée royal de la Colombie-Britannique, situé au 675, rue Belleville, Victoria (Colombie-Britannique).



Prairies : Les représentants des médias sont invités à 10 h (HR) au musée Glenbow, situé au 130 - 9th Ave. SE, Calgary (Alberta).



Ontario : Les représentants des médias sont invités à 10 h (HE) au lieu historique national de la Villa-Bellevue, situé au 35, rue Centre, Kingston (Ontario).



Québec : Les représentants des médias sont invités à 11 h (HE) au lieu historique national de Sir-George-Étienne-Cartier, situé au 458, rue Notre-Dame Est, Montréal (Québec).



Atlantique : Les représentants des médias sont invités à 10 h 30 (HA) au Cole Harbour Heritage Farm Museum, situé au 471 Poplar Drive, Dartmouth (Nouvelle-Écosse).

