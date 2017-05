Table ronde nationale sur l'énergie - Le Québec et l'Ontario consolident leur vision en matière d'énergie







QUÉBEC, le 30 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le ministre Pierre Arcand a participé aujourd'hui à la troisième Table ronde nationale sur l'énergie (The Energy Roundtable) qui s'est tenue à Toronto sur le thème La transition énergétique : pour un monde plus faible en carbone (Energy transition to a lower carbon world). Plus de 150 dirigeants d'entreprises, d'entrepreneurs et de leaders gouvernementaux se sont réunis cette année afin d'exprimer leurs idées qui permettent de développer de façon durable les vastes ressources énergétiques du Canada et de favoriser sa transition vers une économie plus faible en carbone.

C'est en compagnie du ministre de l'Énergie de l'Ontario, M. Glenn Thibeault, que le ministre Arcand a pris la parole. Il a profité de cette tribune pour rappeler l'expertise du Québec en matière d'énergies renouvelables, promouvoir la Politique énergétique 2030 et souligner la création du nouvel organisme gouvernemental, Transition énergétique Québec. Les possibilités d'électrification, d'innovation technologique, de besoins en énergie et de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) sont quelques-uns des sujets qui ont été abordés par les panélistes lors des différents ateliers.

Citation :

« L'énergie est une priorité pour nos deux gouvernements, notamment grâce au commerce interprovincial de produits énergétiques et la mise en place de mesures pour réduire les émissions de GES. Les sociétés qui seront demain les plus prospères seront celles qui produisent des énergies renouvelables, qui les exportent et qui inventent des solutions pour mieux utiliser l'énergie. Le Québec en fera partie : telle est notre vision. »

Pierre Arcand, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable du Plan Nord

Liens connexes :

Transition énergétique Québec a pour mission de soutenir, de stimuler et de promouvoir la transition, l'innovation et l'efficacité énergétiques ainsi que de coordonner la mise en oeuvre de l'ensemble des programmes et des mesures nécessaires à l'atteinte des cibles énergétiques définies par le gouvernement : transitionenergetique.gouv.qc.ca

La Politique énergétique 2030 présente une vision rassembleuse et des cibles ambitieuses proposées par le gouvernement pour opérer une transformation majeure du portrait de l'énergie au Québec : politique energetique .gouv.qc.ca.

.gouv.qc.ca. La Table ronde sur l'énergie, lancée en 2004, est un forum du secteur privé permettant de définir le rôle du secteur énergétique canadien dans les affaires intérieures et les marchés internationaux du pétrole et du gaz : http://energyroundtable.net

