Placements Franklin Templeton - Canada sonnera la cloche de l'ouverture de la Bourse de Toronto le 31 mai pour annoncer officiellement l'inscription à la bourse des FNB Franklin LibertySharesTM







TORONTO, le 30 mai 2017 /CNW/ - Placements Franklin Templeton - Canada a annoncé que deux FNB gérés activement, le FNB d'actions canadiennes à risque géré Franklin Liberty et le FNB d'obligations de qualité de sociétés canadiennes Franklin Liberty, commenceront à se négocier à la Bourse de Toronto à l'ouverture du marché aujourd'hui. Pour célébrer le lancement de la plateforme de Franklin LibertyShares au Canada, Greg Johnson, président du conseil et chef de la direction de Franklin Resources, et Jenny Johnson chef de l'exploitation, se joindront à un groupe d'employés de Placements Franklin Templeton - Canada pour sonner la cloche d'ouverture de la Bourse de Toronto le 31 mai 2017.

La plateforme de Franklin LibertyShares au Canada sera élargie ultérieurement pour y inclure deux FNB de type bêta stratégique, soit le FNB d'actions américaines Franklin LibertyQT et le FNB d'actions internationales Franklin LibertyQT, qui devraient commencer à être négociés à la Bourse de Toronto le 5 juin 2017.

« Nous reconnaissons les besoins en évolution des investisseurs et des conseillers et à ce titre, nous leur offrons une gamme d'instruments de placement pour rehausser leur choix, » a déclaré Duane Green, président et chef de la direction de Placements Franklin Templeton - Canada. « Notre gamme initiale de FNB est conçue pour offrir aux investisseurs des placements de base afin de répondre à leurs besoins de placement, et cela n'est qu'un début pour le marché canadien. »

Les FNB Franklin Liberty activement gérés mettront à profit le savoir-faire spécialisé des équipes de placement de Franklin Templeton, en commençant avec Gestion de placements Franklin Bissett.

Le FNB d'actions canadiennes à risque géré Franklin Liberty (FLRM) cherche à offrir une plus-value du capital à long terme avec une volatilité réduite par rapport à l'ensemble du marché boursier canadien, en investissant principalement dans un portefeuille diversifié d'actions canadiennes. En utilisant une combinaison de données historiques et projetées sur les finances et les marchés boursiers, nous sélectionnons les actions selon un modèle fondé sur des règles de pondération par capitalisation boursière, qui est conçu pour déterminer des facteurs de mesure de la croissance, de la valeur, du risque et du momentum. Le FNB est cogéré par deux personnes de Gestion de placements Franklin Bissett : Jason Hornett , vice-président et gestionnaire de portefeuille et Tim Caulfield , vice-président, gestionnaire de portefeuille et directeur de la recherche sur les actions.





« Franklin Templeton est présent dans le secteur des fonds de placement gérés activement depuis 70 ans, et forts de notre vaste expérience et de notre large perspective, nous entrons dans le segment des FNB », a souligné Patrick O'Connor, responsable mondial des FNB à Placements Franklin Templeton. « Nous avons conçu nos FNB en nous inspirant des commentaires des investisseurs et des conseillers, qui voulaient pouvoir accéder à notre expertise dans un instrument FNB. »

La conception des FNB Franklin LibertyQT de type bêta stratégique est unique, puisque leurs indices prennent appui sur une analyse à la fois fondamentale et quantitative. Chaque FNB LibertyQT cherche à reproduire le rendement d'un indice systématique fondé sur des règles, qui pondère l'indice sous-jacent selon quatre facteurs personnalisés : la qualité (50 pour cent), la valeur (30 pour cent), le momentum (10 pour cent) et la volatilité faible (10 pour cent).

Les deux FNB de type bêta stratégique dont l'inscription en bourse est prévue pour le 5 juin seront gérés par Dina Ting, vice-présidente et gestionnaire de portefeuille principale, FNB mondiaux, en poste à San Mateo en Californie.

Le FNIB d'actions américaines Franklin LibertyQT ( FLUS) cherche à reproduire le rendement de l'indice LibertyQ U.S. Large Cap Equity, avant déduction des frais et des charges. Il investit principalement dans des titres de capitaux propres d'émetteurs américains à grande et à moyenne capitalisation.





Les FNB activement gérés et les FNB de type bêta stratégique de Franklin LibertyShares exploitent l'expertise en placement, le savoir-faire en gestion et les vastes ressources de Placements Franklin Templeton, un chef de file en gestion d'actif de renommée mondiale.

Placements Franklin Templeton

La Société de Placements Franklin Templeton (aussi appelée Société de Placements Franklin Templeton au Canada) est une filiale canadienne de Franklin Resources, Inc. (NYSE : BEN), une société de gestion de placements d'envergure mondiale exerçant ses activités sous le nom de Placements Franklin Templeton, qui fournit des services de gestion de placements à l'échelle nationale et internationale à des clients de détail ainsi qu'à des investisseurs institutionnels et au secteur des fonds souverains dans plus de 170 pays. Grâce à ses équipes spécialisées, la société possède une expertise dans toutes les catégories d'actif - y compris les fonds d'actions, les fonds de titres à revenu fixe, les solutions alternatives et les solutions personnalisées. La société compte plus de 650 professionnels en placement qui sont appuyés par son équipe internationale intégrée de professionnels de la gestion du risque et son réseau mondial de pupitres de négociation. La société a son siège social en Californie et compte des bureaux dans plus de 30 pays et 70 ans d'expérience en placement. Au 30 avril 2017, son actif géré s'élevait à environ 741 G$ US, soit 1011 G$ CA.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter le site LibertyShares.ca, franklintempleton.ca. Communiquer avec Franklin Templeton à l'aide de Twitter (@FTI_Canada) et lire le blogue Beyond Bulls & Bears, qui présente les perspectives offertes par les professionnels du placement de Franklin Templeton de par le monde.

Des commissions, des frais de gestion et d'autres frais peuvent s'appliquer aux placements dans des FNB. Avant d'investir dans un FNB, les investisseurs doivent examiner avec soin les objectifs de placement, stratégies, risques, frais et charges du FNB. Cette information est présentée dans le prospectus et la fiche de renseignements du FNB. Veuillez lire le prospectus et la fiche de renseignements du FNB avant d'investir. Les FNB se négocient comme des actions, leur valeur marchande fluctue et leurs parts peuvent se négocier à un cours inférieur ou supérieur à la valeur nette de l'actif du FNB. Les commissions de courtage et frais des FNB réduisent le rendement. Le rendement d'un FNB peut sensiblement s'écarter du rendement d'un indice en raison des coûts de transaction, des frais et d'autres facteurs. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé pourrait ne pas se répéter.

