/R E P R I S E -- Avis aux médias - Budget 2017/

ESQUIMALT, CB, le 29 mai 2017 /CNW/ - L'honorable Kent Hehr, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, rencontrera des membres des Forces armées canadiennes et leur famille afin de fournir les détails des nouveaux programmes et initiatives découlant du Budget 2017 qui permettent d'offrir plus de soutien aux vétérans et à leur famille.

Endroit : Centre d'activités du Pacifique de Colwood

2610, route Rosebank

Victoria (Colombie-Britannique)



Date : Mardi 30 mai 2017



Heure : 9 h 30 (heure des pacifique)

