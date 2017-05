Fineqia va lancer la version bêta de sa plateforme d'investissement d'ici à la fête du Canada







Fineqia International Inc. (la « Société » ou « Fineqia ») (CSE : FNQ) (OTCPink : FNQQF) (Francfort : FNQA) a annoncé son intention de lancer une version bêta de sa nouvelle plateforme d'investissement qui vise à offrir aux investisseurs de manière générale de grandes opportunités de financement, d'ici le 1er juillet 2017, date de la fête du Canada.

La plateforme de mini-obligations de Fineqia est conçue pour démocratiser l'accès à des offres d'émissions d'actifs et de titres d'emprunt adossés à des actifs, en offrant aux investisseurs une plus grande transparence de l'information et, surtout, la possibilité de participer à des transactions financées par des institutions. Cette plateforme applique un niveau de filtre élevé en affichant, à tout moment donné, uniquement des offres sélectionnées de la plus haute qualité. Elle proposera initialement des opportunités offertes par les médias et les industries de technologie financière (Fintech).

« Fineqia vise à promouvoir l'égalité financière, dans le cadre de laquelle les investisseurs peuvent obtenir des rendements potentiellement meilleurs que ceux qu'ils pourraient trouver ailleurs et économisent par conséquent des coûts de transaction généralement élevés », a déclaré Martin Graham, président de Fineqia. « Le lancement de la plateforme le 1er juillet est un moyen pour nous de célébrer l'anniversaire des 150 ans du Canada en mettant en avant l'innovation canadienne en matière de services financiers et de technologie. »

Le Canada célèbre cette année les 150 ans de la loi constitutionnelle du 1er juillet 1867, qui réunit à l'époque les trois colonies distinctes du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick en un seul Dominion, appelé dès lors Canada, au sein de l'Empire britannique.

Fineqia, basée à Vancouver, en Colombie-Britannique et gérée depuis Londres, en Angleterre, s'est associée à JOI Media à Calgary pour développer la plateforme de mini-obligations. Son logiciel de crowdfunding facilite l'intégralité du processus d'investissement, de l'origine des transactions jusqu'aux rapports fiscaux des investisseurs. La société a développé jusqu'à présent des plateformes de compilation complètes dans plus de 20 pays.

À propos de Fineqia International Inc.

Fineqia fournit une plateforme et les services connexes pour l'émission et la gestion de titres obligataires, tels que les mini-obligations. La société agit en tant que courtier offrant à la société émettrice de mini-obligations un accès au marché, en distribuant et en commercialisant les mini-obligations au grand public, tout en soulignant les risques impliqués et en exposant les possibilités de façon transparente et objective. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site http://www.fineqia.com

À propos de JOI Media Inc.

Basé à Calgary, au Canada, avec des sites sur trois continents, JOI Media est l'un des chefs de file mondiaux dans le domaine des logiciels d'entreprise et des services liés aux logiciels. La société travaille avec des organisations de renom dans les secteurs privé, public et social. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site http://www.joimedia.com.

NI LA BOURSE DES VALEURS CANADIENNES NI SES PRESTATAIRES DE SERVICES RÉGLEMENTAIRES N'ONT VÉRIFIÉ, ET N'ENGAGENT AUCUNE RESPONSABILITÉ CONCERNANT LA VÉRACITÉ OU L'EXACTITUDE DU CONTENU DU PRÉSENT COMMUNIQUÉ DE PRESSE.

Tout investissement comprend un risque. Pour consulter les documents relatifs aux obligations légales ainsi qu'à la totalité des risques encourus, veuillez vous rendre sur le site https://fineqia.wordpress.com

L'investissement dans des startups et des entreprises au premier stade de développement implique des risques, parmi lesquels l'illiquidité, l'absence de dividendes, la perte d'investissement et la dilution, et doit être réalisé uniquement dans le cadre d'un portefeuille diversifié. Fineqia Ltd cible exclusivement les investisseurs suffisamment sophistiqués pour comprendre ces risques et prendre leurs propres décisions d'investissement. Vous ne pourrez investir par le biais de Fineqia Ltd qu'une fois que vous serez enregistré comme suffisamment sophistiqué. Cette page est communiquée par Fineqia Ltd et a été approuvée en tant que promotion financière par Kession Capital Ltd. Fineqia Ltd est un représentant désigné de Kession Capital Ltd, qui est autorisée et réglementée par la Financial Conduct Authority au Royaume-Uni. Les investissements n'offrent pas des rendements garantis et les investissements ne peuvent être effectués que par les membres, par l'intermédiaire de Fineqia Ltd, sur la base des informations présentées dans les argumentaires des sociétés concernées. Fineqia Ltd n'assume aucune responsabilité à l'égard de ces informations ou de toute recommandation ou opinion des sociétés. Votre capital est à risque.

Fineqia Limited (FRN : 757772) est un représentant désigné de Kession Capital Limited (FRN : 582160) qui est autorisée et réglementée par la Financial Conduct Authority au Royaume-Uni.

