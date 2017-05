Le Canada parmi les cinq principaux pays dans le monde où les entreprises cherchent à faire des acquisitions







En fait, 62 % des entreprises canadiennes cherchent activement à procéder à des transactions

MONTRÉAL, le 30 mai 2017 /CNW/ - Malgré l'incertitude sur les marchés des devises et des produits de base, le Canada se classe toujours parmi les cinq principales destinations des investissements à l'échelle mondiale, selon le dernier numéro canadien du Baromètre de la confiance des entreprises d'EY.

«À pareille date l'année dernière, seuls 10 % des répondants canadiens à notre sondage percevaient une amélioration de l'économie canadienne, déclare Ken Brooks, associé des Services consultatifs transactionnels d'EY. Cette année, ce nombre a bondi à 54 %, soit une hausse impressionnante en peu de temps.»

Le sondage révèle que le marché canadien des fusions et acquisitions (F&A) demeurera fort probablement vigoureux. Effectivement, 62 % des répondants canadiens cherchent activement à procéder à des transactions - par rapport à seulement 48 % il y a six mois.

«Pour une cinquième fois d'affilée, notre sondage montre que davantage de répondants canadiens prévoient faire des acquisitions que par le passé, commente Ken Brooks. Les répondants canadiens, tout comme leurs homologues des États-Unis et d'ailleurs dans le monde, sont optimistes quant aux économies canadienne et mondiale, ce qui alimente l'intérêt pour les F&A.»

Voici d'autres constatations tirées du sondage :

54 % des répondants canadiens sont d'avis que l'économie canadienne s'améliore

53 % des répondants canadiens prévoient que l'économie mondiale s'améliorera cette année, comparativement à 64 % des répondants mondiaux

62 % des répondants canadiens cherchent activement à procéder à des transactions de F&A, en regard de 56 % des répondants mondiaux

L'innovation, moteur des F&A

D'après le sondage, les entreprises tentent de résister à l'épreuve du temps et d'innover lorsqu'il est question de réduire leurs coûts et d'accroître leur productivité.

«Pour 40 % des répondants canadiens, les F&A sont l'une des façons possibles de prendre leur avenir en main, précise Ken Brooks. En acquérant de petites entreprises qui répondent à leurs besoins pressants, ces répondants peuvent assurer la croissance de leurs activités et combler leurs manques en matière d'innovation.»

«La vigueur de l'économie canadienne stimule l'ensemble du marché des F&A. En tirant parti de l'innovation, nous avons véritablement l'occasion de continuer à démontrer au monde entier que nous sommes ouverts aux investissements et à la croissance», conclut Ken Brooks.

