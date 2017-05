Première convention collective pour les employés de la Première Nation Malécite de Viger, à Cacouna







CACOUNA, QC, le 30 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le Syndicat canadien de la fonction publique est heureux d'annoncer la signature d'une première convention collective pour les employées et employés de la Première Nation Malécite de Viger, à Cacouna, près de Rivière-du-Loup.

Sur fond de changements politiques importants et après plusieurs rencontres de négociation, parfois difficiles, les pourparlers ont finalement abouti, il y a quelques semaines sur une entente respectable de 7 ans, et rétroactive au 1er novembre 2015.

Les 12 employés toucheront des augmentations salariales moyennes de 2 % par année en plus d'une progression annuelle dans leurs échelles de traitement. Les parties mettent également en place un régime de retraite à prestations déterminées et une assurance collective, en plus de l'ensemble des clauses normatives qui garantira le respect et l'équité dans les conditions de travail.

Environ la moitié des employés sont également membres de la Première Nation Malécite de Viger.

« Nous sommes extrêmement contents du dénouement des négociations pour ce groupe d'employés qui compte beaucoup de jeunes et de femmes. Ils ont démontré énormément de courage au cours des deux dernières années. C'est un grand changement qui s'amorce dans ce milieu de travail », déclare Yanick Proulx, conseiller syndical au dossier.

Comptant plus de 110 000 membres au Québec, le SCFP est présent dans 11 secteurs d'activité, soit les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et urbain, le secteur mixte ainsi que le secteur maritime.

