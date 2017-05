Purdue Pharma (Canada) annonce la nomination de Carina Vassilieva au poste de vice-présidente, Ressources humaines







PICKERING, ON, le 30 mai 2017 /CNW/ - Carina Vassilieva, MBA, CCP, GRP, a rejoint aujourd'hui Purdue Pharma (Canada) à titre de vice-présidente, Ressources humaines. Madame Vassilieva apporte à Purdue Pharma (Canada) plus de 15 ans de succès et une expérience de haut niveau en matière de ressources humaines à l'échelle nationale et internationale dans les secteurs des services professionnels, du commerce de détail, des biens de consommation et de la fabrication.

« Je suis ravi d'accueillir Carina Vassilieva au sein de l'équipe de Purdue Pharma (Canada), a déclaré le Dr Craig Landau, président et chef de la direction de Purdue Pharma (Canada). Son expérience diversifiée contribuera à l'établissement de l'orientation stratégique de l'entreprise et sera favorable à la culture, à la santé et au bien-être de l'ensemble de l'organisation; elle contribuera notamment à attirer de nouveaux candidats et à mettre en valeur l'excellence des employés. »

Chez Purdue Pharma (Canada), Carina Vassilieva est responsable du leadership et de la supervision de toutes les activités liées aux ressources humaines, en veillant à ce que les talents adéquats soient en place pour pleinement réaliser nos objectifs stratégiques, commerciaux, de recherche et développement ainsi que de fabrication, et ce, afin d'atteindre les principales cibles de la société.

« Je suis enchantée de rejoindre la famille Purdue, car elle pousse l'innovation plus loin, pour favoriser la santé publique, appuyer les professionnels de la santé, contribuer à la communauté et aider les patients, a déclaré Carina Vassilieva, vice-présidente, Ressources humaines, Purdue Pharma (Canada). C'est passionnant de faire partie de cette mission qui consiste à attirer des candidats de qualité et à les accompagner dans leur perfectionnement. J'entends maintenir l'engagement de l'organisation envers les pratiques éthiques comme fondement d'un milieu de travail souple et attrayant dans lequel les membres du personnel peuvent se développer et réussir ici au Canada comme dans le monde entier. »

Carina Vassilieva succède à l'ancienne vice-présidente, Ressources humaines, Marguerite O'Neal.

« Nous remercions Marguerite pour son immense contribution et nous lui souhaitons un succès continu dans le nouveau chapitre de sa vie qui s'amorce après sa retraite de Purdue Pharma (Canada) », a conclu le Dr Craig Landau.

À propos de Purdue Pharma (Canada)

Purdue Pharma (Canada) est une entreprise de recherche pharmaceutique dont le siège social et les opérations de R et D et de fabrication sont situés à Pickering, en Ontario. L'entreprise est chef de file dans la recherche et le développement de médicaments contre la douleur et les troubles du système nerveux central (TDAH). Elle possède également une gamme grandissante de produits sur ordonnance et en vente libre. Société privée, Purdue Pharma (Canada) est associée de manière indépendante au réseau d'entreprises multinationales Purdue/Napp/Mundipharma.

