La ministre fédérale de la Santé doit expliquer les divergences des politiques en matière de tabac et de marijuana







MONTRÉAL, le 30 mai 2017 /CNW/ - Demain, dans le cadre de la Journée mondiale sans tabac, la ministre fédérale de la Santé aura l'occasion d'expliquer pourquoi les récentes approches de réglementation proposées en matière de tabac et de marijuana sont caractérisées par une incohérence manifeste. D'une part, la ministre songe à imposer l'emballage neutre et normalisé des produits du tabac, malgré le fait que les emballages de cigarettes soient couverts à 75 % de mises en garde de santé et soient cachés dans les points de vente. D'autre part, elle soutient qu'une simple restriction d'emballage ou d'étiquetage est requise pour s'assurer que les produits de la marijuana ne soient pas attrayants pour les jeunes.

« Des explications publiques sont requises, puisque la marijuana et le tabac sont deux substances addictives présentant des risques connus pour la santé, a déclaré Eric Gagnon, directeur, Affaires externes et corporatives d'Imperial Tobacco Canada. À la lumière de ces constats, la marijuana devrait être soumise à un cadre réglementaire similaire à celui du tabac. La ministre semble toutefois s'orienter vers la direction opposée en démontrant beaucoup plus de clémence à l'égard de l'industrie de la marijuana. »

De plus, le taux de consommation de marijuana chez les jeunes est beaucoup plus élevé que le taux de tabagisme. La ministre reconnaît même que les jeunes Canadiens affichent le taux de consommation de marijuana le plus élevé au monde à l'heure actuelle, tandis que le taux de tabagisme chez les jeunes Canadiens atteint un seuil historiquement bas.

« Cette situation constitue clairement une incohérence des politiques, ce qui est d'autant plus évident lorsque la ministre affirme que l'objectif des réglementations en matière de tabac et de marijuana consiste à protéger les jeunes, explique Eric Gagnon. Comment deux cadres législatifs régissant des produits qui comportent des risques connus pour la santé peuvent-ils partager le même objectif en s'appuyant sur des approches aussi différentes? »

Le gouvernement fédéral a déployé des efforts considérables pour démontrer que son objectif consiste à enrayer le marché noir de la marijuana, avançant même que les taxes sur la marijuana seront maintenues à un faible niveau pour soutenir la concurrence du marché noir. À l'inverse, les différents paliers de gouvernement à l'échelle du Canada continuent d'accroître les taxes sur le tabac, ce qui a contribué à la création d'un marché illégal représentant plus de 20 % du tabac vendu au pays.

« Si la ministre estime que les dispositions portant sur l'emballage de la marijuana suffiront à assurer la protection des jeunes, les mêmes dispositions devraient s'appliquer à l'emballage du tabac, ajoute Eric Gagnon. Au lieu de cela, le Parlement soutient que l'image de marque sur les emballages de cigarettes incite les jeunes à fumer et devrait être bannie, tout en avançant que l'utilisation de l'image de marque devrait être permise dans le cas de la marijuana pour assurer sa capacité concurrentielle par rapport au marché noir. »

Demain, la ministre fédérale de la Santé aura l'occasion de montrer que la santé des Canadiens lui tient à coeur, et ce n'est pas en axant ses efforts sur des mesures excessives et inefficaces qui ne contribueront qu'à faciliter la tâche des trafiquants pour reproduire les produits du tabac légaux qu'elle parviendra à démontrer cet engagement. La ministre de la Santé et ses fonctionnaires devraient reconnaître le potentiel des solutions de rechange, comme les produits de tabac chauffé et de vapotage, en privilégiant l'adoption d'une réglementation claire et en s'assurant que les consommateurs adultes pourront se renseigner sur ces produits et y accéder dès que possible.

SOURCE Imperial Tobacco Canada

Communiqué envoyé le 30 mai 2017 à 09:01 et diffusé par :