Investissement de près de 137 000 $ en Abitibi-Témiscamingue - Québec soutient une démarche régionale visant l'amélioration de la productivité de cinq entreprises manufacturières







ROUYN-NORANDA, QC, le 30 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec a attribué, par l'entremise du Programme d'appui au développement des secteurs stratégiques et des créneaux d'excellence (PADS), une aide financière de 49 000 $ au Centre local de développement de Rouyn?Noranda (CLDRN) pour la réalisation du projet Réseau productivité, évalué à près de 137 000 $.

Cette initiative visait à optimiser la productivité de cinq entreprises manufacturières de la région de l'Abitibi?Témiscamingue, soit Radiateur JMT, Les Maisons Nordique, Équipements KN, Roberge et fils ainsi que Plastique G Plus. Ces entreprises ont ainsi été accompagnées par une firme spécialisée en optimisation des processus, afin de mettre en place un plan d'action leur permettant d'améliorer leur productivité sur le plan manufacturier ou administratif.

Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, ministre responsable de la région de l'Abitibi?Témiscamingue et ministre responsable de la région du Nord?du?Québec, M. Luc Blanchette, et la vice?première ministre et ministre responsable des PME, de l'Allègement réglementaire et du Développement économique régional, Mme Lise Thériault, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Citations :

« La région de l'Abitibi?Témiscamingue en est à sa troisième sélection d'entreprises par le biais de cette importante initiative, dont les retombées sont considérables pour l'accroissement de la productivité au sein du secteur manufacturier. À ce jour, le Réseau productivité a en effet permis à une quinzaine d'entreprises d'accroître jusqu'à 40 % de plus leur productivité. Je souhaite donc aux entreprises qui ont terminé cette démarche un vif succès dans la réalisation de leur plan d'action et, surtout, dans la poursuite de leurs activités porteuses pour l'économie régionale. »

Luc Blanchette, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, ministre responsable de la région de l'Abitibi?Témiscamingue et ministre responsable de la région du Nord?du?Québec

« Renforcer le secteur manufacturier innovant est l'une des trois priorités gouvernementales avec le soutien à l'entrepreneuriat et la hausse des exportations québécoises. Nous sommes donc fiers d'avoir appuyé le Réseau productivité, lequel profite à des entreprises manufacturières innovantes et dynamiques de la région de l'Abitibi?Témiscamingue. »

Lise Thériault, vice-première ministre, ministre responsable des PME, de l'Allègement réglementaire et du Développement économique régional, ministre responsable de la Condition féminine et ministre responsable de la région de Lanaudière

Faits saillants :

Le CLDRN est un organisme à but non lucratif qui agit en concertation et en partenariat avec l'ensemble des intervenants de la communauté afin de favoriser le développement économique de la ville de Rouyn?Noranda.

est un organisme à but non lucratif qui agit en concertation et en partenariat avec l'ensemble des intervenants de la communauté afin de favoriser le développement économique de la ville de Rouyn?Noranda. Le PADS vise à mobiliser les entreprises et les partenaires économiques du ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et à concerter leurs actions autour d'objectifs et de modes d'intervention communs pour favoriser le développement des secteurs stratégiques et la mise en oeuvre des orientations ministérielles. Il s'adresse principalement à des organismes tels que les associations sectorielles, les créneaux d'excellence ou les grappes industrielles, lesquels jouent un rôle essentiel en matière de développement économique.

