/R E P R I S E -- Avis aux médias - CANSEC 2017 accueille un éventail dynamique de conférenciers des domaines de la défense et de la sécurité/







Le salon mondial de défense et de sécurité du Canada accueillera le ministre de la Défense nationale, en plus d'autres importants conférenciers experts

OTTAWA, le 25 mai 2017 /CNW/ - Cette année, CANSEC 2017, le salon mondial de défense et de sécurité du Canada, accueille un éventail dynamique de conférenciers, y compris le ministre canadien de la Défense nationale, le vice-chef d'état-major intérimaire de la défense, et l'ancien directeur de la National Security Agency américaine.

Lors de l'événement, on inaugurera également un « Mur de l'innovation » bien particulier : un montage de photos et d'histoires des innovations canadiennes en matière d'innovation dans les domaines de la sécurité et de la défense qui couvre le dernier siècle à partir de la Bataille de la crête de Vimy.





QUAND :

OÙ : 31 mai au 1er juin 2017

6 h 30 - 17 h le 31 mai

6 h 30 - 16 h le 1er juin Centre EY

4899, chemin Uplands, Ottawa (Ontario)

Aperçu - 31 mai

7 h Le ministre de la Défense nationale, l'honorable Harjit Singh Sajjan

9 h 45 Inauguration du Mur de l'innovation

Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains

* Un point de presse avec le ministre aura lieu après l'inauguration.

11 h 15 Lieutenant-général Alain Parent, vice-chef d'état-major intérimaire de la défense

Aperçu - 1er juin

7 h Général Keith Alexander, USA (ret.), PDG de IronNet Cybersecurity;

Commandant de la U.S. Cyber Command (2010-2014); et directeur de la National Security Agency/chef de la Central Security Service (2005-2014)

* Il vous sera permis d'enregistrer (b-roll) trois minutes seulement au début de l'allocution du général Keith Alexander, USA (ret.). L'intégralité de son allocution ne pourra être enregistrée.

11 h 15 La ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, l'honorable Judy Foote

Logistique média

Les journalistes DOIVENT s'inscrire à CANSEC 2017 afin de pouvoir accéder au lieu de l'événement et à la Salle des médias de CANSEC 2017. Il est possible de s'inscrire en ligne à l'avance : https://www.defenceandsecurity.ca/CANSEC/cansec/Media-Registration.

s'inscrire à CANSEC 2017 afin de pouvoir accéder au lieu de l'événement et à la Salle des médias de CANSEC 2017. Il est possible de s'inscrire en ligne à l'avance : https://www.defenceandsecurity.ca/CANSEC/cansec/Media-Registration. Les réseaux qui souhaitent couvrir l'événement en direct DOIVENT communiquer avec l'AICDS pour obtenir des détails à propos de l'emplacement des camions et la vérification du site au plus tard le 26 mai 2017. Veuillez communiquer avec Ann Marie Paquet pour obtenir les détails.

communiquer avec l'AICDS pour obtenir des détails à propos de l'emplacement des camions et la vérification du site au plus tard le 26 mai 2017. Veuillez communiquer avec pour obtenir les détails. Les journalistes doivent arriver 90 minutes à l'avance afin d'avoir amplement le temps de passer les étapes de sécurité et de récupérer leur laissez-passer média.

Suivez-nous sur Twitter @CADSICanada et prenez part à la conversation avec le mot-clic #CANSEC2017.

SOURCE Canadian Association of Defence and Security Industries (CADSI)

Communiqué envoyé le 30 mai 2017 à 09:00 et diffusé par :