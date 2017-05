Hikvision décroche l'ESX Innovation Award dans la catégorie « vidéosurveillance »







Un jury réunissant des experts du secteur sélectionne la caméra Hikvision pour ce prix qui récompense « les technologies innovantes et l'excellence »

CITY OF INDUSTRY, Californie, 30 mai 2017 /CNW/ - Hikvision, le leader nord-américain des produits et solutions de vidéosurveillance innovants et primés, a annoncé aujourd'hui que son système caméra DS-2TD4035D-25 Bi-Spectrum PTZ avait remporté l'ESX Innovation Award 2017 dans la catégorie « vidéosurveillance ».

Photo - http://mma.prnewswire.com/media/516826/Hikvision_PTZ.jpg

« L'ESX Innovation Awards récompense les technologies innovantes et l'excellence dans le secteur, et recense les produits et services de prochaine génération qui offrent un grand potentiel de croissance et d'importance sur le marché », explique le président d'ESX, George De Marco.

Hikvision et les autres lauréats de l'ESX Innovation Award ont été sélectionnés par un jury réunissant des professionnels du secteur de la sécurité qui ont évalué les produits en fonction de leurs fonctionnalités et fonctions ; de leur innovation ; de l'expérience de l'utilisateur final ; de leur capacité à résoudre un problème ; du potentiel de croissance des revenus ; de leur impact sur la valeur et des gains de productivité de l'entreprise ; et de leur conformité avec les réglementations.

Cette caméra primée de Hikvision sera présentée lors de l'ESX 2017 Innovation Awards Showcase. Ce salon de la sécurité ESX se tiendra du 13 au 16 juin prochain à Nashville (Tennessee).

Lauréat d'un Innovation Award, la caméra Hikvision participera également au ESX TechVision Challenge, un concours en direct de style Shark Tank, qui sera supervisé par des experts du secteur et se tiendra le 13 juin prochain lors de l'ESX 2017. David Stanfield, responsable chez Hikvision chargé des produits et solutions, représentera Hikvision lors de cet événement. Le lauréat de ce concours sera sacré « Best of Show » le 14 juin.

« Nous souhaitons remercier le jury d'experts ESX d'avoir décerné ce prix prestigieux à Hikvision », explique Jeffrey He, président de Hikvision USA Inc., et de Hikvision Canada Inc. « Nous pensons que le système de caméra DS-2TD4035D-25 Bi-Spectrum PTZ est l'exemple parfait de l'attachement de Hikvision à nos partenaires intégrateurs qui ont besoin de produits de haut niveau pour l'entreprise qui répondent aux exigences les plus rigoureuses ».

Les systèmes caméra DS-2TD4035 Series Network Bi-Spectrum Thermal/Optical PTZ sont dotés d'une caméra d'imagerie thermique haute performance 384x288, d'une option objectif 25mm ou 50mm, avec une caméra jour/nuit véritable CMOS de 2MP avec un objectif zoom 30x et d'une illumination infrarouge à 150 mètres pour améliorer les performances en faible luminosité du capteur CMOS. L'analytique évoluée de ces systèmes incluent : franchissement de ligne ; détection des intrusions ; entrée/sortie de zone ; alarmes d'exception de températures et détection d'incendie. La véritable puissance de ces systèmes réside dans la fonctionnalité Smart Tracking qui fait appel au capteur thermique pour saisir les cibles, quelle que soit la luminosité, tandis que la caméra à rayonnement visible zoome pour fournir des informations supplémentaires que le capteur thermique ne peut pas fournir, et le tout dans une solution unique facile à installer.

Visitez Hikvision au stand n° 325 lors du salon ESX à Nashville (Tennessee) pour découvrir les solutions de vidéosurveillance de niveau entreprise.

A propos de Hikvision

Hikvision est le plus grand fournisseur mondial de solutions de vidéosurveillance. Disposant de l'équipe de recherche et développement la plus performante du secteur, Hikvision conçoit, met au point et fabrique des caméras standard et haute définition, notamment toute une série de caméras IP, de caméras analogiques et de caméras dotées de la toute dernière technologie analogique haute définition. La gamme de produits de Hikvision inclut également des serveurs vidéo numériques, des magnétoscopes numériques hybrides et autonomes, des magnétoscopes réseau, et d'autres éléments de systèmes de sécurité perfectionnés tant pour l'intérieur que pour l'extérieur.

SOURCE Hikvision USA

Communiqué envoyé le 30 mai 2017 à 09:00 et diffusé par :