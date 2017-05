RAPPEL/Avis aux médias : La SCHL publie ses résultats financiers du premier trimestre 2017







OTTAWA, ONTARIO--(Marketwired - 30 mai 2017) - La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) publiera ses résultats financiers du premier trimestre de 2017 le mardi 30 mai à 10h00 (heure de l'Est).

Le Rapport financier trimestriel comprendra: les états financiers consolidés trimestriels non audités et les notes complémentaires pour le trimestre à l'étude et pour le cumul de l'exercice, les informations comparatives de l'exercice précédent ainsi que la présentation de l'information sur l'utilisation des crédits.

De plus, la SCHL publiera un supplément d'information sur les programmes d'obligations sécurisées, en plus des suppléments sur les activités d'assurance prêt hypothécaire et de titrisation.

Vous pouvez télécharger les états financiers trimestriels et les suppléments à partir du site de la SCHL.

