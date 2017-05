La Cathédrale Christ Church lance une campagne de financement de 8 millions de dollars







MONTRÉAL, le 30 mai 2017 /CNW Telbec/ - Pour la première fois depuis plus de 125 ans, la cathédrale Christ Church de Montréal fait appel à la communauté pour l'aider à poursuivre sa mission de service au public et restaurer le bâtiment qui lui permet de réaliser cette mission.

La campagne de financement veut recueillir 8 millions de dollars pour préserver la flèche, l'intérieur et l'extérieur de l'édifice, et pour soutenir la tradition musicale et les services sociaux de la cathédrale.

Bruce McNiven, président de la campagne, annonce que 1?423?429 $ en dons et promesses de dons ont été reçus du secteur privé jusqu'à présent. Le Conseil du patrimoine religieux du Québec a donné 1,17 million de dollars publics, et envisage une dotation annuelle pour couvrir la majeure partie des coûts de restauration et de conservation. Ayant financé les études préparatoires du projet de conservation, Parcs Canada pourrait subventionner les travaux proprement dits.

«?Financièrement, la cathédrale Christ Church peut gérer ses opérations quotidiennes,?» signale M. McNiven. «?Mais ces besoins ponctuels vont bien au-delà des moyens de toute paroisse. La campagne est ambitieuse, mais essentielle pour permettre à la cathédrale de poursuivre de manière durable sa mission publique et communautaire. Elle mérite l'appui des Montréalais de tous les milieux.?»

Selon Sheila Goldbloom, présidente d'honneur, la campagne démontre «?à quoi ressemble la collaboration de gens de différentes appartenances religieuses et de divers points de vue lorsqu'ils désirent appuyer leur communauté.?»

Mary Irwin-Gibson, évêque anglicane de Montréal, souligne que «?des gens de tous les milieux passent les portes rouges de la cathédrale, ouvertes tous les jours de 8 h à 18 h. À tous nous offrons une oasis de paix spirituelle.?»

Objectifs

Restaurer la flèche de la cathédrale est l'action la plus urgente à réaliser. Sa charpente d'acier est dans un état de corrosion avancé et elle risque de basculer.

4?870?000 $

Réparer l'extérieur et moderniser le toit, l'installation électrique, le chauffage et l'éclairage pour protéger le bâtiment et réduire son empreinte de carbone.

1?856?000 $

Remettre à neuf l'intérieur : réparer les dommages au plafond résultant de fuites de la toiture, restaurer les bancs d'origine, remplacer le revêtement de sol.

744?000 $

Améliorer l'expérience musicale : restaurer l'orgue Karl Wilhelm. Remplacer le piano de concert pour attirer des pianistes de renommée internationale.

180?000 $

Améliorer l'accessibilité : installer un ascenseur pour permettre aux personnes à mobilité réduite d'accéder à la mezzanine, qui sert à l'école du dimanche, au choeur et aux groupes communautaires.

100?000 $

Doter le futur travail de la Société des services sociaux : permettre à cette Société centenaire de poursuivre et de développer son approche communautaire. La cathédrale s'implique aussi dans les questions liées à Amnistie internationale, au libre-échange international, aux changements climatiques, au parrainage de réfugiés ainsi qu'aux droits LGBTQ.

250?000 $.

Objectif global de la campagne 8?000?000 $

https://campaign.montrealcathedral.ca/?lang=fr

