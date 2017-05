Ivanhoé Cambridge et son partenaire Callahan Capital Properties font l'acquisition du 85 Broad Street au centre-ville de Manhattan







MONTRÉAL et CHICAGO, le 30 mai 2017 /CNW Telbec/ - Ivanhoé Cambridge et son partenaire Callahan Capital Properties ont annoncé aujourd'hui avoir fait l'acquisition du 85 Broad Street, un prestigieux immeuble de bureaux au centre-ville de Manhattan à New York, pour environ 650 M$ US.

« Nous sommes fiers d'acquérir une propriété prestigieuse d'une telle qualité, a déclaré Arthur Lloyd, président, Bureaux, Amérique du Nord d'Ivanhoé Cambridge. Le 85 Broad Street offre des services et des installations des plus modernes, qui plaisent aux usagers traditionnels et de l'industrie des TAMI (Technologie, Arts, Médias et Information). Cette acquisition étend notre empreinte et porte à plus de 620 000 m2 (6,7 M pi2) notre portefeuille à New York. »

« Le 85 Broad Street représente notre première acquisition dans ce secteur de Manhattan. Nous croyons que le centre-ville offre un formidable potentiel de croissance à long terme, étant donné l'immense investissement public et privé qui continue d'attirer un large éventail d'entreprises et de résidents », a fait remarquer Tim Callahan, chef de la direction de Callahan Capital Properties.

À propos du 85 Broad Street

Le 85 Broad Street est une tour de bureaux de 103 000 m2 (1,1 M pi2) qui occupe tout le coin de rue sur Broad Street, entre South William Street et Pearl Street. L'immeuble, qui a 35 m de façade sur Broad Street, compte 30 étages. Il a fait récemment l'objet d'un programme d'amélioration des immobilisations, qui a consisté à rehausser les installations de l'immeuble et à ajouter des services ultramodernes introduisant de nombreuses commodités dans les bureaux, notamment une salle de vélos haut de gamme, un vaste centre de bien-être, des salles de conférence et des formules de restauration.

À propos d'Ivanhoé Cambridge

Ivanhoé Cambridge, un leader mondial de l'immobilier, investit dans des propriétés et des sociétés immobilières de grande qualité situées dans des villes clés à l'échelle du globe. Elle le fait prudemment et avec une vision à long terme, afin de générer des rendements optimaux ajustés au risque. Fondée au Québec en 1953, Ivanhoé Cambridge a bâti une entreprise verticalement intégrée partout au Canada. Dans le monde, la Société s'associe à des partenaires clés et à des fonds immobiliers d'envergure qui sont des chefs de file dans leurs marchés respectifs.

Par l'entremise de filiales et de partenariats, Ivanhoé Cambridge détient une participation dans près de 800 immeubles, principalement dans les secteurs résidentiel, des bureaux, des centres commerciaux et de la logistique. Les actifs d'Ivanhoé Cambridge s'élevaient à environ 56 G$ CA au 31 décembre 2016. La Société est une filiale immobilière de la Caisse de dépôt et placement du Québec (cdpq.com), l'un des plus importants gestionnaires de fonds institutionnels au Canada. Pour plus de renseignements, visitez ivanhoecambridge.com.

À propos de Callahan Capital Properties (CCP)

Callahan Capital Properties (CCP) est une société privée d'investissement immobilier qui se concentre exclusivement sur l'acquisition et la gestion d'immeubles de bureaux de grande qualité situés dans les quartiers des affaires au centre des grandes villes constituant des portes d'accès aux États-Unis. CCP détient actuellement avec Ivanhoé Cambridge, son partenaire stratégique, une plateforme de bureaux de près de 1,580 M m2 (17 M pi2) répartie entre New York, Boston, Chicago, Seattle, Denver et Los Angeles. Pour plus de renseignements, visitez callahancp.com.

SOURCE Ivanhoé Cambridge

Communiqué envoyé le 30 mai 2017 à 08:19 et diffusé par :