Investissements PSP et ASUR font l'acquisition d'une participation de 50 % dans Aerostar, l'exploitant de l'aéroport de San Juan







Investissements PSP acquiert une participation de 40%, et ASUR augmente sa participation de 50 % à 60 %

MONTRÉAL, le 30 mai 2017 /CNW/ - L'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public (« Investissements PSP »), l'un des plus importants gestionnaires de fonds pour des caisses de retraite au Canada, et Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A.B. de C.V. (NYSE: ASR; BMV: ASUR) (« ASUR »), ont annoncé aujourd'hui l'acquisition d'une participation de 50 % dans Aerostar Airport Holdings LLC (« Aerostar »). Ils en ont fait l'acquisition auprès de fonds gérés par Oaktree Capital Management, L.P. (« Oaktree »). Aerostar est l'exploitant de l'aéroport international Luis Muñoz Marín de San Juan, à Porto Rico (« aéroport de San Juan ») depuis le 27 février 2013.

Investissements PSP a acquis une participation de 40 % dans Aerostar, alors qu'ASUR, qui détenait déjà une participation de 50 % dans Aerostar, a acquis une participation supplémentaire de 10 %, consolidant sa participation totale à 60 %. Cette transaction représente un placement combiné de 430 millions $ US. Premier groupe aéroportuaire privatisé au Mexique, ASUR exploite l'aéroport de Cancún et huit autres aéroports au sud-est du Mexique. Cette transaction a reçu toutes les approbations règlementaires requises.

Après avoir finalisé l'acquisition, ASUR prévoit consolider les résultats d'Aerostar dans ses états financiers.

« Nous sommes vraiment heureux d'augmenter notre participation dans l'aéroport de San Juan, a affirmé Adolfo Castro Rivas, chef de la direction d'ASUR. ASUR s'engage à continuer d'offrir un service de classe mondiale à tous ses clients. Nous sommes impatients de travailler étroitement avec AviAlliance pour améliorer les opérations et le service à la clientèle, ce qui profitera à Porto Rico à long terme. »

« Cette acquisition s'inscrit à merveille dans la philosophie de placement à long terme d'Investissements PSP et exploite le potentiel d'AviAlliance, notre plateforme aéroportuaire, a souligné Patrick Charbonneau, directeur général, Placements en infrastructures, Investissements PSP. Nous combinerons avec plaisir les expertises d'AviAlliance et d'ASUR, afin d'établir un partenariat constructif et durable pour la prestation de services d'exploitation de premier plan à l'aéroport de San Juan. »

« Notre objectif est de renforcer la qualité d'exploitation et le niveau de service de l'aéroport de San Juan, ce qui permettra également de soutenir le potentiel et le développement économique continu de la région de San Juan », a ajouté Holger Linkweiler, directeur général, AviAlliance.

« En tant qu'investisseurs en infrastructures à valeur ajoutée, nous cherchons toujours à créer des organisations durables à long terme qui pourront prospérer bien au-delà de notre participation, a renchéri Emmett McCann, cogestionnaire de portefeuille de la stratégie de placement en infrastructures d'Oaktree, spécialisé dans le secteur du transport. Après avoir travaillé avec notre partenaire, ASUR, afin de réaliser notre plan de renforcement des capacités, de bâtir une équipe de direction solide, d'améliorer considérablement l'exploitation d'Aerostar et, surtout, de gérer un aéroport sécuritaire et sûr, nous sommes ravis de céder nos parts à ASUR et à un investisseur à long terme de renommée mondiale, comme Investissements PSP. »

À propos de l'aéroport de San Juan

L'aéroport international Luis Muñoz Marín est le plus grand et le plus achalandé des Caraïbes. Il a accueilli environ 9 millions de passagers en 2016. L'aéroport dessert la capitale de Porto Rico, San Juan, et représente le principal point d'accès de l'île pour les destinations sur le continent américain et à l'étranger. L'aéroport de San Juan était le premier, et est actuellement le seul, aéroport d'importance aux États-Unis à avoir conclu un partenariat public-privé en vertu du programme pilote de la FAA. En 2013, Aerostar s'est vu accorder un bail à long terme de 40 ans, dans le but d'exploiter l'aéroport international Luis Muñoz Marín International Airport, qui expirera en 2053.

À propos d'ASUR

Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A.B. de C.V. (ASUR) est un exploitant aéroportuaire mexicain qui possède des concessions pour exploiter, entretenir et développer les aéroports de Cancún, Mérida, Cozumel, Villahermosa, Oaxaca, Veracruz, Huatulco, Tapachula et Minatitlan dans le sud-est du Mexique, ainsi qu'un partenaire à hauteur de 60 % dans une coentreprise avec Aerostar Airport Holdings, LLC, l'exploitant de l'aéroport international Luis Muñoz Marín de San Juan, à Porto Rico. L'entreprise est inscrite à la Bourse mexicaine, sous le symbole ASUR, et à la Bourse de New York, aux États-Unis, sous le symbole ASR. Une action américaine représentative d'actions étrangères représente dix (10) actions de série B. Pour en savoir plus, visitez www.asur.com.mx.

À propos d'Investissements PSP

L'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public (Investissements PSP) est l'un des plus importants gestionnaires de fonds pour des caisses de retraite au Canada avec un actif net sous gestion de 125,8 milliards $ CA au 30 septembre 2016. Investissements PSP gère un portefeuille mondial diversifié composé de placements dans les marchés financiers publics, de placements privés et de placements immobiliers, en infrastructures, en ressources naturelles et en titres de créances privés. Créée en 1999, Investissements PSP investit les contributions nettes au titre des régimes de pensions de la fonction publique fédérale, des Forces armées canadiennes, de la Gendarmerie royale du Canada et de la Force de réserve. Le siège social d'Investissements PSP est situé à Ottawa et son bureau principal d'affaires est situé à Montréal. Elle compte également des bureaux à New York et à Londres. Pour en savoir plus, visitez investpsp.com ou suivez le compte Twitter @InvestPSP.

À propos d'AviAlliance

AviAlliance est l'une des plus grandes plateformes d'aéroports industriels privés au monde. Son portefeuille est composé de participations dans quatre aéroports européens : Athènes, Budapest, Düsseldorf et Hambourg. En 2016, ces aéroports ont traité 71,2 millions de passagers. En 2013, Investissements PSP a conclu l'acquisition de HOCHTIEF AirPort, qui a ensuite été renommée AviAlliance peu de temps après la transaction. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez www.avialliance.com.

À propos d'Oaktree

Oaktree est un cabinet de gestion de placements mondial de premier plan, spécialisé en placements non traditionnels, avec un actif sous gestion de 100 milliards de dollars au 31 mars 2017. Le cabinet privilégie une approche opportuniste, axée sur la valeur et le contrôle des risques des investissements dans les créances en difficulté, la dette des entreprises (y compris les créances à haut rendement et les prêts prioritaires), l'investissement de contrôle, les titres convertibles, l'immobilier et les actions cotées. Basé à Los Angeles, le cabinet compte plus de 900 employés et des bureaux dans 18 villes à travers le monde. Pour de plus amples renseignements, consultez le site Internet de Oaktree au www.oaktreecapital.com.

