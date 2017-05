Hausse de l'activité économique en février 2017







QUÉBEC, le 30 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le produit intérieur brut (PIB) réel aux prix de base du Québec augmente de 0,1 % en février 2017, après avoir connu une stabilité en janvier. La croissance au Québec provient essentiellement des industries productrices de services. Ces dernières enregistrent une augmentation de 0,3 %. En revanche, les industries productrices de biens enregistrent une baisse de 0,5 %. Par ailleurs, le PIB des deux premiers mois de 2017 progresse de 2,0 % par rapport aux mêmes mois de 2016. Au Canada, ce taux est de 2,4 %.

Les gains observés dans le secteur des services publics et dans celui des services d'enseignement expliquent essentiellement la croissance en février. Par contre, le secteur de l'extraction minière, de l'exploitation en carrière et de l'extraction de pétrole et de gaz de même que celui de la fabrication enregistrent des pertes notables. En outre, 11 des 20 grands secteurs de l'activité économique voient leur niveau de production augmenter en février.

Diminution de la production de biens

En février 2017, les industries productrices de biens enregistrent une baisse de 0,5 %, après avoir connu une augmentation de 0,3 % en janvier et une hausse de 0,6 % en décembre. Le secteur de l'agriculture, de la foresterie, de la pêche et de la chasse (- 0,5 %), celui de l'extraction minière, de l'exploitation en carrière et de l'extraction de pétrole et de gaz (- 5,3 %) ainsi que celui de la fabrication (- 0,9 %) diminuent leur niveau de production. En revanche, le secteur des services publics (+ 2,5 %) de même que celui de la construction (+ 0,2 %) augmentent leur niveau d'activité.

Hausse de la production de services

Du côté du secteur des services, la production augmente de 0,3 % en février, après avoir connu une baisse de 0,1 % en janvier et une hausse de 0,4 % en décembre. Plusieurs secteurs ont connu des hausses au mois de février, dont ceux des services de transport et d'entreposage (+ 0,7 %), de la finance et des assurances (+ 0,8 %), des services immobiliers et des services de location et de location à bail (+ 0,4 %), des services professionnels, scientifiques et techniques (+ 0,8 %) ainsi que des services d'enseignement (+ 1,9 %). En revanche, celui du commerce de gros (- 0,5 %) diminue son niveau de production.

Par ailleurs, au cours des deux premiers mois de 2017, les industries productrices de services ont connu une croissance de 2,1 %, alors que les industries productrices de biens affichent une hausse de 1,7 %.

Le secteur de la fabrication affiche une diminution

La production du secteur de la fabrication baisse de 0,9 % en février, après avoir connu une hausse de 1,1 % en janvier et une augmentation de 1,6 % en décembre. La baisse en février est attribuable principalement à la perte de 1,3 % enregistrée dans le secteur de la fabrication de biens durables. Le secteur de la fabrication de biens non durables diminue de 0,4 %.

En ce qui concerne les industries de fabrication de biens durables, la baisse provient essentiellement de la fabrication de produits en bois et la fabrication de produits métalliques. Pour ce qui est des industries de fabrication de biens non durables, la diminution est attribuable principalement à la fabrication de produits chimiques ainsi qu'à la fabrication de produits en plastique et en caoutchouc. En outre, 12 industries de la fabrication sur 19 affichent une baisse de leur production en février.

Regain dans l'industrie de la construction

La production de l'industrie de la construction augmente de 0,2 % en février, faisant suite à une baisse de 2,5 % en janvier et une croissance de 0,6 % en décembre. La hausse en février est expliquée principalement par les gains observés dans le secteur des travaux de génie, alors que le secteur de la construction résidentielle et celui de la construction de bâtiments non résidentiels diminuent leur niveau d'activité. La diminution dans le secteur de la construction résidentielle est due au ralentissement observé dans la construction de maisons neuves unifamiliales. On note également une baisse dans les rénovations résidentielles.

Baisse dans le commerce de gros et hausse dans le commerce de détail

La production du commerce de gros diminue de 0,5 % en février, après avoir connu une baisse de 2,7 % en janvier et une hausse de 1,8 % en décembre. Les pertes enregistrées chez les grossistes-distributeurs d'articles personnels et ménagers (- 2,8 %) expliquent principalement la baisse en février. Dans l'ensemble, sept des neuf sous-secteurs ont vu leur production diminuer en février.

La production du commerce de détail augmente de 0,2 % en février, après avoir connu une hausse de 2,8 % en janvier et une baisse de 1,4 % en décembre. La hausse de février est expliquée essentiellement par les gains observés dans les magasins de vêtements et d'accessoires vestimentaires. Ces derniers augmentent leur niveau de production de 4,6 %.

Par ailleurs, au cours des deux premiers mois de 2017, la production du commerce de détail augmente de 4,8 %, alors que celle reliée au commerce de gros diminue de 0,8 %.

