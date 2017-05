Havelaar Canada présente une camionnette entièrement électrique : le Bison







TORONTO, May 30, 2017 /CNW/ - Havelaar Canada annonce une bonne nouvelle pour le secteur de la construction automobile en Ontario et pour les éventuels propriétaires de camionnettes. Le Bison de Havelaar, première camionnette entièrement électrique de sa classe à avoir été conçue et testée au Canada, allie la fonctionnalité d'un camion et l'engagement envers un environnement plus sain. Il s'agit d'une camionnette construite de façon à s'adapter aux rigoureuses conditions climatiques canadiennes.

TRACTION INTÉGRALE DE POINTE

Le modèle Bison à zéro émission E-PickupMC est doté d'une traction intégrale permettant une gestion électronique de pointe du comportement dynamique du véhicule.

CONSTRUCTION SOLIDE ET SÉCURITAIRE

Le Bison présente un châssis en acier renforcé de fibres de carbone, le meilleur de sa catégorie, pour assurer une tenue de route et une durabilité de pointe. Ses solides capacités hors route permettent un démarrage en côte à 54 % et une montée sur élévation à 21 % à pleine charge.

PROCHAINE GÉNÉRATION DE VÉHICULE POUR LE TRAVAIL ET LE LOISIR

Un élément fondamental du Bison est son groupe motopropulseur entièrement électrique à deux moteurs de pointe à entraînement aux quatre coins. Le concept de notre E-PickupMC repose sur une télémétrie évoluée. Le Bison est une camionnette de prochaine génération de haute technicité offrant un écran tactile et une technologie d'assistance au conducteur permettant de répondre aux exigences du travail et au mode de vie actif des aventuriers.

DESIGN PROVOCATEUR

Le Bison se démarque des camionnettes conventionnelles grâce à son style audacieux arborant un parement et un profil angulaires. Avec de courts porte-à-faux et de pneus poussés vers les coins, sa silhouette dénote stabilité et confiance pour assurer des angles d'attaque favorables et une approche fougueuse.

PARTENARIAT POUR L'INNOVATION

Tony Han, PDG de Havelaar Canada, a dirigé en 2016 le lancement du University of Toronto Havelaar Electric Vehicle Research Centre (UTHEV) en collaboration avec le directeur et professeur Olivier Trescases de l'UTHEV et le directeur associé, le professeur Peter Lehn. Le partenariat interdisciplinaire met l'accent sur le groupe motopropulseur de transformation, la conduite autonome et la gestion de l'énergie dans le but d'accroître l'efficacité, le comfort, la sécurité et la durée de vie du véhicule, tout en réduisant les coûts du système.

Havelaar fera le lancement du Bison à l'exposition EMC qui se tiendra à Markham, en Ontario, le 30 mai à 10 h 30.

