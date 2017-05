Avis aux médias - Encadrement de l'ostéopathie au Québec : Près de 19 000 personnes appuient la création d'un ordre professionnel des ostéopathes







QUÉBEC, le 30 mai 2017 /CNW Telbec/ - Ostéopathie Québec est heureuse d'annoncer que près de 19 000 personnes ont signé une pétition officielle réclamant la création d'un ordre professionnel des ostéopathes au Québec afin de mieux encadrer la pratique de l'ostéopathie et ainsi, assurer la protection du public. La pétition, parrainée par le député de Mercier, M. Amir Khadir, sera déposée à l'Assemblée nationale ce mercredi matin, en présence d'ostéopathes provenant des quatre coins du Québec.

« Nous sommes très heureux de constater que des gens de partout au Québec ont répondu en très grand nombre à notre appel. Depuis plus de trois ans, Ostéopathie Québec milite en faveur de la création d'un ordre professionnel distinct pour les ostéopathes au Québec, comme il en existe déjà dans plusieurs autres pays tels que la Grande-Bretagne, la France, l'Italie et l'Australie. Avec l'appui de 19 000 Québécoises et Québécois, nous envoyons aujourd'hui un message fort et clair à la ministre de la Justice, Mme Stéphanie Vallée, et nous l'invitons cordialement à agir dans ce dossier dès maintenant », a déclaré Marc Gauthier, président d'Ostéopathie Québec.

Rappelons qu'à l'heure actuelle, l'ostéopathie n'est pas réglementée par le système professionnel québécois, bien que plus de 2 millions de traitements soient effectués par les ostéopathes professionnels chaque année au Québec.

« Nous tenons à remercier le député de Mercier et toute son équipe, de même que nos membres, nos patients et la population, sans oublier l'acteur et animateur Patrice L'Écuyer ainsi que l'auteure-compositrice-interprète Catherine Major, pour leur soutien essentiel au cours des dernières semaines. Nous espérons sincèrement que notre message sera entendu par le gouvernement du Québec. Améliorer la protection du public est une priorité pour nous, et c'est dans un esprit de collaboration que nous tendons la main à la ministre Vallée afin que nous travaillions tous ensemble en ce sens », conclut Marc Gauthier.

DATE : Le mercredi 31 mai 2017







HEURE : À partir de 9h40







ENDROIT : Salon bleu de l'Assemblée nationale, Québec

Veuillez noter que des représentants d'Ostéopathie Québec sont disponibles pour des entrevues avant et après le dépôt de la pétition.

À propos d'Ostéopathie Québec

Ostéopathie Québec est l'association regroupant le plus grand nombre d'ostéopathes au Québec et au Canada. Elle comprend près de 1 350 membres, soit plus de 75 % des ostéopathes en exercice. L'association vise trois objectifs : attester de la formation des ostéopathes membres?; informer et protéger la population québécoise?; offrir des services professionnels à ses membres. Les membres d'Ostéopathie Québec ont complété avec succès un programme de formation répondant minimalement aux standards établis par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), soit de 4?200 heures de formation initiale en ostéopathie suite à l'obtention d'un diplôme de niveau collégial ou 1 000 heures de formation en ostéopathie pour les professionnels en exercice détenant un diplôme dans le domaine de la santé.

