Bicycles Quilicot poursuit son développement







Expansion à Mont-Tremblant malgré le marché du détail fragile.

MONTRÉAL, le 30 mai 2017 /CNW Telbec/ - Bicycles Quilicot poursuit sa mission d'offrir un service hautement qualifié pour les adeptes du vélo de route, de montagne et de triathlon en ouvrant une nouvelle boutique à Mont-Tremblant, dans les Laurentides, endroit de plus en plus prisé par les amateurs comme les professionnels du vélo.

« Au cours des dernières années, l'industrie du vélo s'est spécialisée. Nous devons offrir un service exemplaire pour notre clientèle de plus en plus grandissante, dont des familles qui pratiquent leur sport, leur activité aux quatre coins du Québec, a commenté M. Marc-André Lebeau, propriétaire de Bicycles Quilicot. La région des Laurentides demeure une région en pleine expansion, nous devions nous positionner afin de poursuivre notre développement et notre rayonnement sur la scène provinciale. »

Une meilleure gestion des ressources humaines et des opérations a contribué au succès de l'entreprise au cours des dernières années, lui permettant d'investir dans de nouveaux marchés. Grâce à ces améliorations mises en oeuvre par l'équipe de gestion, l'entreprise est aujourd'hui en mesure d'offrir un service de qualité hors pair dans chacune de ses boutiques. Un service d'atelier mobile est maintenant disponible pour les particuliers à domicile et sera présent également dans bien des événements cyclistes tout au long de la saison. La direction de Bicycles Quilicot prévoit continuer son développement dans les prochaines années en comptant sur un partenaire important, le Fonds de Solidarité du Québec (FTQ).

« Les valeurs-clés de notre entreprise de maintenir une saine gestion et de prioriser la relation avec nos clients et partenaires d'affaires sont basées sur une vision à long terme ne faisant aucun compromis pour la satisfaction de notre clientèle », conclut M. Lebeau.

Bicycles Quilicot s'implique localement dans chaque marché où il est présent. Comme citoyen corporatif, Quilicot est fier d'être associé à Vélo Mont-Tremblant, qui voit au développement des sentiers de vélo de montagne tant l'été que l'hiver. Au niveau du vélo sur route, Quilicot est maintenant partenaire du club local V2V avec lequel des sorties ont déjà été effectuées ainsi que d'autres sont à venir. L'atelier mobile sera également très présent dans la région de Tremblant au sein des multiples événements ayant lieu dans cette magnifique région. La contribution de Quilicot au marché local de Tremblant appuiera la région dans son positionnement en tant que mecque du vélo, tant de route que de montagne.

L'entreprise centenaire Bicycles Quilicot est présente aujourd'hui au Québec à travers ses 5 magasins et sa boutique en ligne transactionnelle et très innovatrice proposant une large gamme de produits et de services. En tout, plus de 350 marques et 10 000 produits sont référencés dans les magasins et sur leur site Internet. Bicycles Quilicot a été finaliste au prestigieux concours provincial des Mercuriades 2017 dans les catégories de Mérite de formation en entreprise et dans celle de la Stratégie d'affaires à succès.

Tant pour l'achat que la location, toute l'équipe de Quilicot saura vous transmettre sa passion pour le vélo !!!



