La ministre Francine Charbonneau invite les médias à un point de presse







QUÉBEC, le 30 mai 2017 /CNW Telbec/ - À la suite du vote reporté sur l'adoption du PL115 prévue demain après la période de questions, la ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l'intimidation, Mme Francine Charbonneau, invite les représentants des médias à un point de presse au sujet de l'adoption du projet de loi no 115, Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité.

*Sous réserve de l'adoption du projet de loi par l'Assemblée nationale.

DATE : 30 mai 2017



HEURE : Vers 15 h 30



LIEU : Foyer Lafontaine

Hôtel du Parlement

1035, rue des Parlementaires

Québec, Québec

