Le restaurant Siam au Quartier DIX30 est fier de recevoir la certification Thai Select Premium







BROSSARD, QC, le 30 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le restaurant Siam est fier de recevoir aujourd'hui la certification Thai Select Premium, remise par le Ministère du Commerce de la Thaïlande. Cette reconnaissance ultime, développée par les Thaïlandais pour contrer le mauvais usage de la dénomination « cuisine thaï », permet de protéger l'intégrité de cette cuisine, considérée comme un héritage national, et de promouvoir celle-ci ainsi que ses techniques à travers le monde.

Ouvert en 2012 par Ladi Cheng et Thyda Ouy, le Siam est devenu une véritable référence pour tous les amateurs de cuisine thaï, ainsi qu'une destination de choix au Quartier DIX30 pour une clientèle provenant de partout au Québec.

« Le sceau Thai Select constitue le symbole de notre approbation, accordé aux restaurants thaïlandais à l'étranger qui servent une cuisine thaïlandaise authentique », explique M. Thanakrit du Ministère du commerce de la Thaïlande et représentant du Gouvernement royal thaïlandais. Le restaurant Siam a reçu le sceau Thai Select Premium, qui reconnait un niveau d'excellence supérieur en ce qui concerne l'expérience globale. En plus de l'authenticité de sa cuisine, le restaurant Siam offre une expérience culturelle allant bien au-delà de l'expérience culinaire, grâce à son décor, son service et par la promotion de la coutume du partage des plats.

« C'est avec une grande joie et beaucoup de fierté que nous recevons aujourd'hui la certification Thai Select Premium. Depuis notre ouverture, nous avons travaillé très fort afin d'offrir une cuisine authentique de qualité, ainsi qu'une véritable expérience thaïlandaise, dans toutes ses facettes », a affirmé M. Cheng, propriétaire du Siam et président du Groupe Satori.

Pour se qualifier au programme Thai Select, les restaurants doivent soumettre leurs recettes, leurs techniques, ainsi que la liste de leurs fournisseurs, afin de s'assurer que cela correspond aux normes de qualité établies.

Remise du certificat Thai Select Premium

OÙ : Restaurant SIAM

9130, Boul. Leduc local 210, Brossard, DIX30



QUAND : le jeudi 1er juin prochain, dès 17h.



Au programme de la soirée : 17 h : cocktails et bouchées 18 h : remise du certificat et discours

À propos du Groupe Satori

Le Groupe Satori, qui compte 3 restaurants bien établis (Satori sushis, Siam et East pan-asiatique Cuisine et bar), a été fondé en 2003 par Ladi Cheng et Thyda Ouy. L'entreprise familiale est fière d'employer plus de 125 personnes dans la grande région de Montréal. Le succès du Groupe repose sur un savoir-faire respectueux de la tradition, le soin apporté au choix des ingrédients et sur un service impeccable. www.groupesatori.com

