Les obstétriciens-gynécologues soutiennent la Fondation OLO grâce à un don majeur de 100 000 $ sur 4 ans







MONTRÉAL, le 30 mai 2017 /CNW Telbec/ - L'Association des obstétriciens et gynécologues du Québec (AOGQ) a choisi de poser un geste concret pour la santé des mères et des bébés en offrant à la Fondation OLO un don majeur de 100 000 $, réparti sur 4 ans. Les membres obstétriciens-gynécologues présents ont voté à l'unanimité en faveur du don lors de leur assemblée générale annuelle qui se déroulait dans le cadre du 51e congrès de l'AOGQ, le 26 mai.

Un geste concret pour une grossesse en meilleure santé

Le don permettra à la Fondation OLO et aux intervenants sur le terrain d'offrir le suivi OLO à 242 familles qui vivent sous le seuil de faible revenu, dans les 4 prochaines années.

« Comme médecins spécialistes engagés envers la santé des femmes et le bien-être des enfants à venir, nous avons tous rencontré, un jour ou l'autre, une femme enceinte vivant dans des conditions de vie si difficiles qu'elles mettent en péril la santé de son bébé. Il est donc tout naturel pour nous de soutenir cette cause qui a tant d'impact sur la santé des bébés. Je suis fier de ce partenariat entre l'AOGQ et la Fondation OLO! », déclare le Dr Marc-Yvon Arsenault, représentant de l'AOGQ auprès de la Fondation.

Au Québec, 1 enfant sur 6 naît dans l'insécurité alimentaire. « Cette situation engendre des impacts négatifs sur l'enfant dès sa naissance, que ce soit sur son développement global ou sa santé; et même sa réussite éducative plus tard dans l'enfance », explique Élise Boyer, directrice générale de la Fondation OLO. « À cette situation déplorable, nous apportons une réponse à la fois efficace et rentable : agir tôt pour que le bébé naisse en santé et connaisse un bon départ dans la vie. En nous soutenant, les médecins de l'AOGQ font ainsi une réelle différence dans la vie des familles dans le besoin », ajoute-t-elle.

9e édition de la Course AOGQ - OLO

Un groupe d'une vingtaine de coureurs composé d'obstétriciens-gynécologues, d'employés de l'entreprise Duchesnay et de participants du congrès ont pris part à la Course OLO le 26 mai. L'événement-bénéfice a permis d'amasser 12 042 $ en dons, notamment grâce à la générosité de Duchesnay, fière partenaire de la Fondation OLO, qui a doublé le montant des dons individuels récoltés auprès des membres.

« À titre de Grande Complice de la Fondation OLO, Duchesnay est très fière de vitaminer la Course OLO 2017 et de poursuivre ainsi notre mission commune d'aider les enfants à naître en santé » affirme Carole Boyer, Vice-présidente des affaires corporatives et communications, Duchesnay Inc. Depuis 2016, l'entreprise fait don de milliers de doses quotidiennes de multivitamines prénatales PregVit® offertes aux femmes enceintes dans le besoin qui bénéficient du suivi OLO.

Le congrès de l'AOGQ accueille dans sa programmation une course au profit de la Fondation OLO depuis 2012, grâce à l'initiative de la Dre Corinne Leclercq. Les participants du congrès sont ainsi invités à courir 5 km et à faire un don personnel pour plus de bébés en santé.

À propos de la Fondation OLO

La Fondation OLO, par l'entremise des intervenants des milieux de la santé, des services sociaux et communautaire, accompagne les familles dans le besoin pour aider à la naissance de bébés en santé et favoriser l'acquisition de saines habitudes alimentaires tôt dans la vie. Les intervenantes OLO offrent un suivi personnalisé qui comprend la remise d'aliments aux femmes enceintes (oeuf, lait, jus d'orange et multivitamines prénatales), ainsi que des conseils et des outils éducatifs aux parents afin de renforcer leur pouvoir d'agir sur le développement de comportements alimentaires sains chez leur enfant. La Fondation OLO, présente depuis 25 ans, a aidé 200 000 bébés à naître en santé au Québec. www.fondationolo.ca

À propos de l'AOGQ

L'Association des obstétriciens et gynécologues du Québec (AOGQ) est une organisation syndicale qui regroupe près de 500 médecins spécialistes en obstétrique et gynécologie. Elle vise également l'amélioration constante de la qualité des soins préventifs et curatifs destinés aux femmes du Québec, en favorisant le développement professionnel continu de ses membres et celui des différents professionnels de la santé qui partagent cette mission.

SOURCE Duchesnay inc.

Communiqué envoyé le 30 mai 2017 à 08:00 et diffusé par :