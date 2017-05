Groupe ADF Inc. annonce l'obtention de nouveaux contrats aux États-Unis d'une valeur totale de 51 millions de dollars







TERREBONNE, QC, le 30 mai 2017 /CNW Telbec/ - GROUPE ADF INC. (« ADF » ou la « Société ») (TSX: DRX), chef de file nord-américain dans la fabrication de superstructures en acier, annonce avoir conclu, au cours des derniers jours, une série d'ententes commerciales d'une valeur totale de 51 millions de dollars.

Ces nouvelles commandes ont été remportées sur la côte est et sur la côte ouest des États-Unis, et portent sur la fabrication et le montage de structures d'acier complexes et composantes assemblées lourdes en acier, entrant dans la construction de nouveaux divers bâtiments commerciaux.

L'ensemble de ces nouvelles commandes s'échelonneront sur une période de 16 mois.

M. Jean Paschini, co-président du conseil d'administration et chef de la direction, souligne que « l'expérience et la connaissance approfondie de nos équipes dans nos deux usines de fabrication au Canada et aux États-Unis, seront mis à contribution dans le cadre de ces nouveaux contrats. Notre présence de longue date au Canada et notre stratégie d'expansion dans l'Ouest américain au cours des dernières années, nous assurent aujourd'hui une couverture géographique d'un océan à l'autre et nous procurent une solide plateforme sur laquelle nous pouvons poursuivre notre croissance ».

Assemblée annuelle des actionnaires

L'assemblée annuelle des actionnaires de Groupe ADF Inc. aura lieu le :

Date : Mercredi, 14 juin 2017 Heure : 11 h Endroit : Hôtel Sheraton Laval, 2440 Autoroute Des Laurentides, Laval (Québec)

La Société publiera les résultats de son premier trimestre terminé le 30 avril 2017, le mercredi, 14 juin 2017, avant l'ouverture des marchés.

À propos de Groupe ADF inc.

Groupe ADF inc. est un chef de file nord-américain dans la conception et l'ingénierie de connexions, la fabrication, incluant la peinture industrielle, et l'installation de charpentes métalliques complexes, de composantes assemblées lourdes en acier, ainsi que de métaux ouvrés et architecturaux, pour le secteur de la construction non résidentielle. Groupe ADF Inc. est l'un des rares intervenants de l'industrie apte à réaliser des mégaprojets commerciaux, institutionnels, industriels et publics caractérisés par un très haut niveau de complexité technologique et des échéanciers accélérés. La Société exploite deux usines de fabrication et deux ateliers de peinture; au Canada et aux États-Unis.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives qui reflètent les objectifs et les attentes d'ADF. Ces déclarations sont identifiées par les verbes tels que « s'attend à ce que » ainsi que par l'utilisation des temps de verbe futur et conditionnel. De par leur nature, ces déclarations comportent des risques et des incertitudes. Par conséquent, les faits réels peuvent différer des attentes d'ADF.

Tous les montants sont en dollars canadiens, sauf indication contraire.

SOURCE Groupe ADF Inc.

Communiqué envoyé le 30 mai 2017 à 07:00 et diffusé par :