La Fédération canadienne des musiciens entame une action contre la Western Canadian Music Alliance (WCMA)

Les musiciens sont en conflit de travail avec la WCMA

TORONTO, le 30 mai 2017 /CNW/ - La Fédération canadienne des musiciens (FCM, le bureau national canadien de la FAM) est maintenant en conflit de travail avec la Western Canadian Music Alliance (WCMA), dont des bureaux sont situés à Winnipeg, au Manitoba.

La WCMA produit le festival BreakOut West, un événement qui comprend un congrès de l'industrie, la présentation des Western Canadian Music Awards et des spectacles en direct offerts par des musiciens dans divers lieux publics.

La WCMA refuse de négocier une nouvelle entente avec la FCM. « Sans une convention collective en place, des honoraires raisonnables ne sont pas garantis aux musiciens. De plus, il n'y aurait aucune prestation de retraite et aucun libellé pour empêcher la WMCA ou les diffuseurs d'enregistrer et de tirer profit des performances, partout et à perpétuité », a indiqué Alan Willaert, vice-président canadien de la Fédération américaine des musiciens des États-Unis et du Canada. « Même si la WMCA a reçu des centaines de milliers de dollars en subventions du gouvernement et de la part des sociétés commanditaires, elle a déclaré que les musiciens ne devraient pas considérer BreakOut West comme une prestation rémunérée, mais plutôt comme une "occasion de réseautage". Où va tout cet argent? Les musiciens doivent payer leur loyer comme tout le monde. »

La FCM a tenté à plusieurs reprises de joindre les représentants de la WCMA, à qui un avis de négociation a finalement été signifié, mais cette dernière continue de faire obstruction. Par conséquent, en dernier recours, la WCMA a été placée sur la liste internationale de pratique déloyale de la FAM, la désignant comme une entité qui refuse de négocier une entente juste et équitable pour les performances en lien avec l'édition de cette année du festival BreakOut West, qui aura lieu à Edmonton, en Alberta. Cela a pour effet d'interdire aux membres d'accepter des engagements de tout organisme ainsi désigné.

La Fédération canadienne des musiciens (FCM) est le bureau national canadien de la Fédération américaine des musiciens des États-Unis et du Canada (FAM). La FCM fournit des ressources essentielles aux musiciens canadiens à toutes les étapes de leur carrière et pour toute plateforme, allant des concerts en direct aux performances enregistrées, en passant par la diffusion et la musique de film. La Fédération américaine des musiciens des États-Unis et du Canada (FAM) est composée de 200 bureaux locaux aux quatre coins des États-Unis et du Canada, représentant collectivement environ 80 000 membres, des musiciens professionnels américains et canadiens. La FAM/FCM représente les intérêts des musiciens américains et canadiens depuis 120 ans, à titre de représentant des musiciens professionnels dans un large éventail de négociations collectives et de mesures législatives.

