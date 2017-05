La Banque Scotia annonce le paiement d'un dividende sur ses actions en circulation







TORONTO, le 30 mai 2017 /CNW/ - La Banque Scotia a annoncé aujourd'hui les dividendes sur ses actions en circulation pour le trimestre se terminant le 31 juillet 2017. Ces dividendes seront payables le 27 juillet 2017 aux porteurs d'actions inscrits à la fermeture des bureaux le 4 juillet 2017, comme suit :

Actions ordinaires

Dividende no 592 de 0,76 $ par action

Actions privilégiées à dividende non cumulatif

Série 18, dividende n o 37 de 0,209375 par action;

37 de 0,209375 par action; Série 19, dividende n o 17 de 0,160188 par action;

17 de 0,160188 par action; Série 20, dividende n o 37 de 0,225625 par action;

37 de 0,225625 par action; Série 21, dividende n o 15 de 0,138313 par action;

15 de 0,138313 par action; Série 22, dividende n o 35 de 0,239375 par action;

35 de 0,239375 par action; Série 23, dividende n o 14 de 0,149563 par action;

14 de 0,149563 par action; Série 30, dividende n o 29 de 0,113750 par action;

29 de 0,113750 par action; Série 31, dividende n o 9 de 0,094563 par action;

9 de 0,094563 par action; Série 32, dividende n o 27 de 0,128938 par action;

27 de 0,128938 par action; Série 33, dividende n o 6 de 0,115495 par action;

6 de 0,115495 par action; Série 34, dividende n o 6 de 0,343750 par action;

6 de 0,343750 par action; Série 36, dividende n o 5 de 0,343750 par action;

5 de 0,343750 par action; Série 38, dividende no 3 de 0,303125 par action.

Conformément aux dispositions du Régime de dividendes et d'achat d'actions (le «Régime») de la Banque, les porteurs d'actions peuvent opter pour le paiement de leur dividende sous forme d'actions ordinaires au lieu d'une remise en espèces. Tel qu'annoncé précédemment et jusqu'à ce qu'elle en décide autrement, la Banque a mis fin aux émissions de nouvelles actions ordinaires aux termes du Régime. Les achats d'actions ordinaires aux termes du Régime seront effectués au cours moyen (selon la définition qui en est faite dans le Régime) du marché secondaire par la Société de fiducie Computershare du Canada, à titre d'agent du Régime. Tous les frais de courtage et d'administration en lien avec ces achats seront acquittés par la Banque.

