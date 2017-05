La Banque Scotia rachète jusqu'à 24 millions de ses actions ordinaires







/AUCUNE DISTRIBUTION NI DIFFUSION AUX ÉTATS-UNIS/

TORONTO, le 30 mai 2017 /CNW/ - La Banque de Nouvelle-Écosse (la « Banque Scotia ») (TSX, NYSE: BNS) a annoncé aujourd'hui que la Bourse de Toronto (« TSX ») et le Bureau du surintendant des institutions financières (« BSIF ») avaient approuvé son offre publique de rachat dans le cours normal des activités visant à racheter jusqu'à 24 millions de ses actions ordinaires, soit environ deux pour cent des 1 201 878 897 actions ordinaires émises et en circulation au 25 mai 2017.

La Banque Scotia estime que l'achat de ses actions ordinaires au cours du marché est un placement judicieux de ses fonds pour accroître la valeur actionnariale et favoriser la gestion des capitaux.

Les rachats dans le cadre de l'offre pourront commencer le 2 juin 2017 et prendront fin le 1er juin 2018, ou avant si la Banque Scotia termine le rachat plus tôt, conformément à son avis d'intention déposé à la Bourse de Toronto. La Banque fera les rachats sur le marché libre par l'intermédiaire de la Bourse de Toronto et sur d'autres places boursières et systèmes de négociation parallèles canadiens désignés. Le prix payé en contrepartie des actions ordinaires correspondra au cours du marché au moment de l'acquisition. Les rachats peuvent également être faits par d'autres moyens permis par la TSX et la législation applicable en matière de valeurs mobilières, notamment au moyen d'ententes de gré à gré ou de programmes de rachat d'actions particuliers conformément aux dispenses d'offres publiques de rachat émises par les autorités de réglementation des valeurs mobilières concernées. Les rachats dans le cadre d'une dispense d'offres publiques de rachat émise par une autorité de réglementation des valeurs mobilières seront habituellement effectués à escompte par rapport au prix courant du marché.

Compte tenu du volume de négociation quotidien moyen de 2 223 103 actions ordinaires sur les six derniers mois civils à la Bourse de Toronto, le rachat maximal par jour est fixé à 555 775 actions ordinaires, exception faite des achats en bloc. Toutes les actions ainsi rachetées seront annulées.

Le 2 juin 2017, la Banque Scotia établira un programme de rachat automatique selon lequel son courtier, Scotia Capitaux Inc., pourra acheter périodiquement ses actions ordinaires conformément à l'offre de rachat dans le cours normal des activités selon un ensemble de critères établis que la Banque ne pourra modifier ni suspendre. Le nombre réel d'actions ordinaires rachetées dans le cadre du programme, le moment des achats et le prix par action dépendront de l'évolution de la conjoncture du marché. La Banque Scotia avisera le BSIF chaque trimestre avant d'effectuer des rachats.

Dans le cadre de son offre de rachat actuelle, qui prend fin le 1er juin 2017, la Banque Scotia a racheté 10 000 000 d'actions ordinaires en vue de leur annulation, au cours moyen pondéré en fonction du volume d'environ 71,00 $ par action.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia est la banque internationale du Canada et un leader parmi les fournisseurs de services financiers en Amérique du Nord, en Amérique latine, dans les Antilles, en Amérique centrale et en Asie-Pacifique. Elle s'est donné pour mission d'aider ses 23 millions de clients à améliorer leur situation au moyen de conseils et d'une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 30 avril 2017, l'effectif de la Banque Scotia s'élevait à plus de 88 000 employés et son actif à plus de 921 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.banquescotia.com et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

SOURCE Scotiabank

Communiqué envoyé le 30 mai 2017 à 06:05 et diffusé par :