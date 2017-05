Azimut annonce des résultats aurifères additionnels en forages sur Eléonore Sud, région de la Baie James, Québec







LONGUEUIL, QC, le 30 mai 2017 /CNW Telbec/ - Exploration Azimut Inc. (« Azimut » ou « la Société ») (TSXV: AZM) annonce les résultats des cinq derniers trous d'un programme de forages au diamant totalisant 14 trous (2 733 mètres) complétés début avril sur la Propriété Eléonore Sud. Ces nouveaux résultats incluent notamment 6,61 g/t Au sur 3,0 mètres dans le forage ES17-70. Ces cinq forages sont localisés de 700 m à 1 300 m à l'ouest d'une intersection déjà annoncée de 4,9 g/t Au sur 45,0 mètres obtenue dans le forage ES17-64 (voir communiqué de presse du 2 mai 2017).

Ces résultats complètent le programme de forages de 2016-2017 (26 forages totalisant 5 243 m). Les résultats des Phase 1 et Phase 2 du programme (voir les communiqués du 21 novembre 2016, 2 mai 2017 et le présent communiqué) sont utilisés par les partenaires pour planifier la prochaine étape de forages et d'activités de terrain sur la Propriété.

Faits saillants ( voir Figures 1 à 5 et Tableau 1 )

- Forage ES17-69: 2,01 g/t Au sur 3,7 m; et 1,20 g/t Au sur 6,0 m

- Forage ES17-70: 6,61 g/t Au sur 3,0 m

- Forage ES17-71: 1,38 g/ Au sur 6,4 m; et 4,97 g/t Au sur 1,5 m

La Propriété Eléonore Sud est adjacente à la mine Eléonore détenue par Goldcorp. La principale zone-cible est un corridor prospectif de 3 à 4 km de long par environ 500 m de large qui chevauche une intrusion de tonalite et son contact avec des roches métasédimentaires. Ce large système aurifère est interprété de façon préliminaire comme une phase hydrothermale magmatique tardive, directement associée à l'intrusion de tonalite.

Résultats des forages au diamant

Le Tableau 1 présente les résultats significatifs obtenus pour les 5 derniers forages (ES17-69 à ES17-73) du programme maintenant complété. La localisation des trous est indiquée à la Figure 2. Les Figures 3 à 5 présentent plusieurs sections de forages de la campagne 2016-2017.

Le forage ES17-69 (231 m) a été foré dans un secteur couvert par une anomalie de sol en or-arsenic, 150 mètres à l'ENE du forage ES16-57, dont les résultats déjà annoncés indiquent 76,1 g/t Au sur 1,55 m,. Une intersection minéralisée de 2,01 g/t Au sur 3,7 m est associée à un dyke de pegmatite encaissé dans une tonalite avec arsénopyrite et pyrrhotite. L'intervalle de 1,20 g/t Au sur 6,0 m est encaissé dans une tonalite avec une altération discontinue en albite-actinolite et des veinules de quartz à bordures feldspathiques.

est associée à un dyke de pegmatite encaissé dans une tonalite avec arsénopyrite et pyrrhotite. L'intervalle de est encaissé dans une tonalite avec une altération discontinue en albite-actinolite et des veinules de quartz à bordures feldspathiques. Le forage ES17-70 (231 m), positionné 320 mètres à l'ESE du forage ES16-57, recoupe la tonalite à proximité du contact avec les métasédiments. L'intersection minéralisée de 6,61 g/t Au sur 3,0 m correspond à une pegmatite avec quartz fumé et arsénopyrite. Une section de 0,61 g/t Au sur 4,5 m correspond à une tonalite avec altération discontinue en albite-actinolite et de l'arsénopyrite finement disséminée. Un grain d'or natif a été observé dans cet intervalle près d'une veinule de quartz.

correspond à une pegmatite avec quartz fumé et arsénopyrite. Une section de correspond à une tonalite avec altération discontinue en albite-actinolite et de l'arsénopyrite finement disséminée. Un grain d'or natif a été observé dans cet intervalle près d'une veinule de quartz. Le forage ES17-71 (135 m) a été positionné selon la même section que le forage ES16-57 pour tester la continuité verticale de l'intersection de 76,1 g/t Au sur 1,55 m . L'intervalle de 1,38 g/t Au sur 6,4 m est encaissé dans une tonalite avec altération en albite-actinolite, silicification modérée, stockwork à veinules de quartz-chlorite avec arsénopyrite et un grain d'or natif. Cet intervalle pourrait correspondre à la cible visée. Un autre intervalle de 4,97 g/t Au sur 1,5 m est encaissé dans la tonalite altérée.

L'intervalle de est encaissé dans une tonalite avec altération en albite-actinolite, silicification modérée, stockwork à veinules de quartz-chlorite avec arsénopyrite et un grain d'or natif. Cet intervalle pourrait correspondre à la cible visée. Un autre intervalle de est encaissé dans la tonalite altérée. Les forages ES17-72 (231 m) et ES17-73 (231 m) présentent de faibles valeurs anomales en or.

Contrat de forage et protocole analytique

Le contrat de forage a été octroyé à l'entreprise Forages Chibougamau Ltée, basée à Chibougamau au Québec. Le diamètre des forages est BTW.

Les échantillons de carottes de forages ont été envoyés au Laboratoire ALS Minerals à Val d'Or au Québec. L'or a été analysé par pyroanalyse, suivi par absorption atomique ou finition gravimétrique pour les teneurs supérieures à 3,0 g/t Au. Tous les échantillons ont été analysés par méthode ICP pour un ensemble analytique comprenant 48 éléments chimiques. Azimut applique les procédures standard AQ/CQ de l'industrie. Des échantillons de référence certifiés, des blancs, et des doublons d'échantillons de forages ont été insérés dans tous les envois pour analyse.

A propos de la Propriété Eléonore Sud

La Propriété Eléonore Sud est un projet conjoint entre Exploration Azimut Inc., Eastmain Resources Inc. (TSX: ER) et Les Mines Opinaca Ltée, une filiale à part entière de Goldcorp Inc. (TSX: G; NYSE: GG). Les intérêts dans la Propriété sont détenus comme suit: Azimut 26,6%, Eastmain 36,7% et Goldcorp 36,7%. Azimut est l'opérateur sur la Propriété pour le programme en cours.

Ce communiqué a été préparé par Jean-Marc Lulin, géologue et Personne qualifiée d'Azimut selon la Norme canadienne 43-101.

A propos d'Azimut

Azimut est une société d'exploration minière dont l'activité principale est la génération de projets et, simultanément, le développement du partenariat. Les cibles sont générées à partir du traitement avancé de mégadonnées géoscientifiques, soutenu par un savoir-faire considérable en exploration. Azimut détient une position stratégique pour l'or et les métaux de base au Québec. La Société a 45,4 millions d'actions émises.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

