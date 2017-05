René Richard Cyr, porte-parole du PAS de la rue







MONTRÉAL, le 30 mai 2017 /CNW Telbec/ - À l'occasion de son 20e anniversaire, le PAS de la rue est très fier d'annoncer que le metteur en scène René Richard Cyr agira comme porte-parole de l'organisme.

Comédien, metteur en scène, professeur, auteur, traducteur, animateur et réalisateur, René Richard Cyr a eu un impact significatif sur le milieu culturel québécois. Aujourd'hui, c'est pour la cause des personnes âgées en situation d'itinérance qu'il souhaite faire une différence en s'associant au PAS de la rue.

« Parce que j'habite au centre-ville de Montréal, je suis à même de constater à chaque jour la précarité et l'isolement de plusieurs personnes itinérantes. Qu'un organisme comme Le PAS de la rue se donne comme mission de leur fournir des formules d'accompagnement au quotidien, en s'attardant principalement à une clientèle vieillissante et donc encore plus vulnérable, m'apparaît comme une évidente nécessité. J'ai voulu bien humblement m'associer à ce formidable mandat afin que leurs efforts soient reconnus et appuyés à leur juste valeur. Il n'y a souvent qu'un simple pas qui mène de la quiétude et du confort de nos vies douillettes à la rudesse et à la pauvreté que la vie dans la rue impose ; c'est notre responsabilité en tant que citoyen de le reconnaître et d'aider. » souligne le nouveau porte-parole.

Rappelons que l'itinérance et la pauvreté à Montréal touchent particulièrement les personnes âgées. En effet, le dernier dénombrement des personnes itinérantes à Montréal démontrait que près d'une personne sur deux fréquentant les refuges d'urgence avait plus de 50 ans. Dans ce contexte inquiétant, le PAS de la rue est le seul organisme à Montréal à être exclusivement dédié aux personnes âgées en situation d'itinérance.

Nous accueillons avec joie l'arrivée de René Richard Cyr pour soutenir cette cause.

À propos du PAS de la rue

Le PAS de la rue accueille, soutient et encourage toute personne âgée de 55 ans et plus, sans domicile fixe ou en situation de grave précarité. L'organisme offre une variété de mesures de soutien tel qu'un programme de logement-relais et un service d'accueil et de soutien en centre de jour.

@Crédit photo : Julie Perreault

SOURCE Le PAS de la rue

Communiqué envoyé le 30 mai 2017 à 06:00 et diffusé par :