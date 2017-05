Alex Kaluzny, CTO Monde, s'installe à Paris pour soutenir la croissance globale d'Egencia







PARIS, 30 Mai 2017 /PRNewswire/ -- Fort d'un premier trimestre 2017 riche en développement, Egencia, la filiale de voyage d'affaires du groupe Expedia, annonce l'installation de son CTO Monde, Alex Kaluzny, dans les bureaux parisiens de la société en vue de soutenir les initiatives de croissance et la structure des équipes, à travers l'Europe, les États-Unis et l'Inde.

Cette mutation va de pair avec la récente réorganisation globale d'Egencia qui vise à étendre sa présence dans le monde entier. L'année dernière, la société avait déjà ouvert des bureaux à Hong Kong et Singapour.

Alex Kaluzny était auparavant basé à Bellevue, à Washington, où siègent le groupe Expedia ainsi qu'une importante équipe de développement d'Egencia. Son déménagement en Europe s'explique par la croissance des équipes de développement et de la technologie en dehors des Etats-Unis, dont le rythme de croissance a été le double de celui des équipes aux Etats-Unis ? et, par la nécessité de se différencier sur le marché pour attirer de nouveaux talents.

« Afin de continuer à croître dans les régions stratégiques, il est important d'y relocaliser les acteurs clés de l'entreprise. Ma proximité avec les équipes de développement d'Egencia en France nous aidera à attirer des talents hors des États-Unis, ce qui, en contrepartie, contribuera à notre succès mondial. En déménageant à Paris, je pourrais avoir plus de contacts avec les équipes sur place et, espérons-le, être encore plus efficace quelles que soient les régions », explique Alex Kaluzny, CTO à Egencia.

Egencia connaît une croissance rapide avec des opérations dans 65 pays. En 2016, les revenues d'Egencia ont progressé de 16 % pour atteindre 462 millions de dollars. Des développements de produits tels que l'application intuitive Egencia et un nouveau tableau de bord de reporting pour les dépenses voyages permettant de faciliter le travail des Travel Managers ont vu le jour. En octobre, la société de voyages d'affaires a annoncé une nouvelle organisation pour soutenir leur ambition d'être « l'entreprise mondiale la plus centrée sur le voyage d'affaires ».

L'installation d'Alex Kaluzny en Europe est une étape logique pour le maintien d'une structure organisationnelle globale réussie. « Chez Egencia, il n'y a que deux niveaux de hiérarchie en dessous de la direction technologique ? manager d'équipes et chef de projet fonctionnel. Nous encourageons cette structure pour responsabiliser les collaborateurs et leur donner une autonomie totale dans leur travail. Et cela fonctionne. Mais cela signifie aussi que le rôle de chacun devient essentiel au succès d'Egencia. Mon déménagement à Paris aidera à soutenir à temps plein toutes les équipes dans le monde », explique t-il.

« L'arrivée d'Alex en Europe est en lien avec notre culture. Nous avons deux choses en commun dans la famille Expedia : une passion pour les voyages et une croyance en la puissance de la diversité. Avec une organisation vraiment mondiale, nous pouvons tirer le meilleur d'une grande variété de talents et nos employés bénéficient des joies de voyager dans le cadre de leur travail », ajoute Christophe Peymirat, Chief Commercial Officer Monde à Egencia.

Et de poursuivre : « Dans une entreprise mondiale, un responsable peut être basé n'importe où, et la France est à la fois l'un de nos plus grands marchés. Paris se situe dans le fuseau horaire idéal pour se connecter aux équipes basées aux Etats-Unis et en Inde, et permet un accès direct au bassin de talents français, bien connu pour sa force d'innovation et sa richesse technologique. C'est une belle opportunité pour notre CTO de mieux faire connaissance avec notre équipe parisienne ».

A propos d'Egencia

Egencia rend le voyage d'affaires plus connecté et productif. Egencia met les voyageurs d'affaires au coeur de ses priorités et les accompagne au quotidien, en proposant des solutions engageantes et efficaces. Bénéficiant de la connaissance client et des investissements technologiques du Groupe Expedia, Egencia fournit, sur une même plateforme, tout ce dont les voyageurs d'affaires ont besoin ? choix, technologie, service et outils de reporting. Egencia est présent dans 65 pays à travers le monde.

Pour plus d'informations, visitez le site www.egencia.fr, le blog, LinkedIn ou suivez Egencia sur Twitter @EgenciaFR .

© 2017 Egencia, LLC. Tous droits réservés. Egencia et le logo Egencia sont des marques déposées ou les marques déposées du groupe Expedia aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. D'autres logos ou produits et raisons sociales mentionnés peuvent être la propriété de leurs propriétaires respectifs. CST # 2029030-50; CST # 2083922-50.

