Tony Hawk et Pierre-Luc Gagnon à Montréal pour le festival de sports d'action JACKALOPE!







MONTRÉAL, le 30 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le 19 août prochain, le festival de sports d'action JACKALOPE réunira rien de moins que Tony Hawk, l'un des meilleurs skateboarders de tous les temps, et Pierre-Luc Gagnon (PLG) l'un des athlètes professionnels québécois les plus médaillés, toutes disciplines confondues. Ainsi, Tony Hawk and Friends, mettant en vedette PLG, avec la participation de Evan Doherty, Lizzie Armanto, Kevin Staab et Elliot Sloan, réaliseront une performance inédite de rampe verticale, sous les yeux des adeptes inconditionnels de skateboard et du grand public avide de sensations fortes, sur l'Esplanade de la Financière Sun Life, au Parc olympique. L'événement est produit par Tribu Expérientiel et est rendu possible grâce à Vidéotron et Samsung.

« Même la personne ayant la plus minime des connaissances du skateboard connait Tony Hawk, soit l'athlète, l'homme d'affaires, la personne impliquée socialement, l'acteur ou encore l'animateur. Peu importe l'âge ou l'intérêt pour le sport, nous connaissons tous une partie de l'histoire de la légende Tony Hawk. Puis, tout skateboarder québécois qui se respecte admire les prouesses et la brillante carrière de PLG », mentionne Micah Desforges, président de Tribu Expérientiel, producteur de JACKALOPE.

« Je suis ravi de participer au festival de sports d'action JACKALOPE et de performer à Montréal, il y a si longtemps que je ne suis pas venu vous visiter! Je suis vraiment impatient de me joindre à vous avec toute mon équipe », affirme Tony Hawk.

« Je suis très content de revenir à la maison pour participer à un événement tel JACKALOPE, mais aussi pour performer chez nous, là où tout a commencé. C'est un rendez-vous à ne pas manquer en août! », avance PLG.

« JACKALOPE accueille depuis quelques années la seule étape de la Coupe du monde de skateboard en sol canadien. Mais cette année, l'adrénaline monte d'un cran avec la venue de Tony Hawk, l'un des athlètes les plus populaires au monde et pionnier de la rampe verticale, ainsi que PLG, l'un des meilleurs skateboarders de rampe verticale au monde et ayant remporté 21 médailles aux XGames en carrière. Le promoteur d'événement que je suis est très excité de produire un pareil show, tout comme le petit garçon que j'étais, qui a grandi en rêvant de côtoyer un jour ces athlètes d'exception, » ajoute Micah Desforges.

« Vidéotron est fière de soutenir pour la première fois le festival JACKALOPE! Audacieux et innovateur, cet événement ne cesse de surprendre et de gagner en popularité. Avis aux amateurs de divertissement et de sports d'action : Vidéotron sera sur le site de JACKALOPE pour vous rencontrer et vous faire vivre, grâce à sa technologie, une expérience de réalité virtuelle unique », souligne Julie Brault, Vice-présidente, Marque et Stratégie numérique omnicanal chez Vidéotron.

À PROPOS DE LA 6E ÉDITION DE JACKALOPE

Du 18 au 20 août prochain, sur l'Esplanade de la Financière Sun Life au Parc Olympique, à Montréal.

Vidéo de l'édition 2016 ici

JACKALOPE est le plus gros festival de sports d'action au Canada et regroupe plusieurs disciplines urbaines moins connues du public : skateboard, base jump, escalade, fixed gear, slackline, etc. C'est d'ailleurs l'un des objectifs du promoteur Tribu Expérientiel de démystifier les sports d'action auprès des jeunes et des adultes qui ne vieillissent pas!

BASE JUMP. En 2016, JACKALOPE a marqué une page d'histoire en présentant le tout premier saut de base jump, du haut du mât du Stade olympique, la plus haute tour inclinée au monde. Après un succès monstre, l'équipe de production compte élever le suspense en apportant le concept encore plus loin.

ESCALADE. En milieu urbain, l'escalade fait de plus en plus d'adeptes. JACKALOPE est le rendez-vous par excellence pour voir les pros à l'oeuvre et s'initier à la discipline.

FIXED GEAR. Qui dit Montréal, dit vélo! JACKALOPE se devait de mettre en scène la petite reine. C'est dans le cadre d'un critérium que des professionnels et amateurs sillonneront le Parc olympique pour arracher la victoire!

LIFESTYLE & DIVERTISSEMENT. Tous pourront profiter des installations conçues pour savourer les joies de l'été, alors que l'ambiance sera rehaussée par la présence de D.J. ainsi que plusieurs food trucks et pop up shops, des after partys, etc. Entre deux compétitions, le public est invité à essayer le skateboard et la slackline et à assister à des démonstrations de freestyle motocross. Et pourquoi ne pas joindre l'utile à l'agréable en s'adonnant à une bataille de fusils à l'eau pour se rafraîchir et à une séance de yoga au grand air pour retrouver une certaine zénitude à travers l'agréable folie que propose JACKALOPE?

Pour assister à ce happening sportif, l'organisation offre en exclusivité le Forfait weekend au coût de 15 $ jusqu'au 15 juin. Visitez la billetterie (gratuit pour les enfants de 10 ans et moins).

JACKALOPE, présenté par le Lait au chocolat et Vidéotron, est une initiative de Tribu Expérientiel et de l'Association des sports d'action, en collaboration avec Pabst Blue Ribbon et Four Loko, avec la participation de MEC et Captain Morgan. JACKALOPE reçoit un appui indispensable de l'Esplanade Financière Sun Life du Parc olympique, du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur et de la Ville de Montréal. L'événement est aussi rendu possible grâce à nos fournisseurs associés SPIN Skatepark/Skateshop, Air Canada, Allez Up et World Cup Skateboarding. Ses partenaires médias sont SBC Skateboard Magazine, 24 Heures, Rouge Média et 94.3 Énergie Montréal.

À PROPOS DE TRIBU EXPÉRIENTIEL

Tribu Expérientiel est un créateur d'expériences sportives et urbaines, ainsi qu'un promoteur des modes de vie qui s'y rattachent. On lui doit plusieurs productions événementielles de sport-spectacle qui réunissent plus de 100 000 spectateurs et athlètes chaque année et qui mettent en vedette une quinzaine de disciplines au coeur de la métropole. L'entreprise développe également des contenus télévisuels originaux diffusés dans une centaine de pays. Tribu Expérientiel vend de l'adrénaline et du divertissement!

