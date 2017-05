Takeda Canada inc. inaugure son nouveau siège social canadien en Ontario







OAKVILLE, ON, le 30 mai 2017 /CNW/ - Takeda Canada inc., l'entreprise canadienne de marketing et de vente de Takeda Pharmaceutical Company Limited, qui est présente à l'échelle mondiale dans plus de 70 pays, inaugure officiellement aujourd'hui son nouveau siège social à Oakville, en Ontario. Le déménagement dans le nouvel espace de travail survient alors que l'entreprise se transforme pour devenir une entreprise pharmaceutique de soins de spécialité agile spécialisée en oncologie et en gastroentérologie.

Le nouveau siège social occupe le dernier étage du 2201, Bristol Circle dans le nord-est d'Oakville et est situé dans la communauté où vivent plusieurs des employés de Takeda Canada. L'ouverture officielle sera célébrée en présence des employés, des dirigeants locaux de l'entreprise et du maire d'Oakville, Rob Burton.

« La décision de déménager a été prise en pensant à nos employés. Nous avons choisi de rester à Oakville parce que nous avons une histoire ici et que plusieurs membres de notre équipe s'y sentent à la maison. Les nouveaux bureaux de Takeda Canada favorisent la collaboration et le travail d'équipe - des éléments essentiels pour atteindre notre objectif de devenir la plus importante entreprise dans nos domaines d'intérêt pour les patients, les médecins et les autres intervenants, a déclaré Chatrick Paul, le directeur général de Takeda Canada. Nous voulions un bureau inspirant, et c'est pourquoi il a été conçu en fonction de nos domaines thérapeutiques, de manière à favoriser le travail d'équipe interfonctionnel. Notre objectif est de créer la meilleure organisation et le meilleur environnement de travail pour l'équipe de Takeda Canada. »

« Nous sommes heureux que Takeda Canada continue de créer des emplois et de favoriser l'innovation dans l'économie locale d'Oakville, a affirmé le maire Rob Burton, qui était sur place pour couper le ruban de cérémonie. Attirer et appuyer des innovateurs à la pointe de l'industrie comme Takeda est un élément clé de la stratégie économique d'Oakville, et nous sommes heureux de voir qu'elle fonctionne. »

Le déménagement dans les nouveaux bureaux signifiait aussi que plusieurs oeuvres d'art et autres objets de l'ancien espace ne pourraient pas faire partie du nouveau site. Afin de gérer cette situation tout en soutenant la communauté, un encan silencieux a été organisé pour les employés, et les fonds amassés ont été versés à des organisations caritatives. Les offres généreuses sur plusieurs articles ont permis d'amasser plus de 14 000 $ auprès des employés de Takeda, une somme qui a été remise à Women's Habitat, Habitat pour l'humanité et Links2Care. Des représentants des organisations caritatives participeront aux cérémonies d'inauguration des bureaux.

La conception du bureau et le choix de l'emplacement tiennent compte de la santé organisationnelle et du bien-être des employés de Takeda Canada. Les employés ont accès à une abondance de lumière naturelle partout sur l'étage et la conception combine divers types d'espaces de travail qui reflètent la culture de l'entreprise, notamment des stations de travail, des espaces collaboratifs, des bureaux fermés et des bureaux de passage. L'espace a été spécialement conçu pour encourager la collaboration et le partage des idées entre les employés de différents services qui travaillent dans les mêmes domaines thérapeutiques.

Le design d'intérieur des bureaux a été confié à Bennett Design Associates d'Uxbridge, en Ontario. L'équipe de chez Bennett a recueilli les commentaires des employés par l'entremise de son processus de consultation sur la stratégie de l'espace de travail nommé d.i.g.TM et a traduit ces connaissances en un concept crédible et pertinent qui profite, et continuera de profiter, à l'entreprise et aux employés.

Les nouveaux bureaux occupent 27 600 pieds carrés et accueillent environ 65 employés à temps plein. Ils comprennent des bureaux de passage et des salles de réunion et de formation pour les employés de terrain de l'entreprise qui sont basés partout au Canada. Les plus récentes technologies simplifient la communication et la collaboration entre tous les employés de Takeda Canada ainsi qu'avec les collègues de Takeda de partout dans le monde.

À propos de Takeda

Takeda Pharmaceutical Company Limited est une entreprise pharmaceutique mondiale axée sur la recherche et le développement et déterminée à offrir une santé meilleure et un avenir prometteur aux patients en traduisant la science en des médicaments susceptibles de changer leur vie. Takeda axe ses efforts de R. et D. dans les secteurs thérapeutiques de l'oncologie, de la gastroentérologie et du système nerveux central ainsi que dans les vaccins. Takeda s'investit dans la R. et D. à l'interne ainsi qu'avec des partenaires afin de demeurer à la fine pointe de l'innovation. Nos nouveaux produits novateurs, particulièrement en oncologie et en gastroentérologie, de même que notre présence dans les marchés émergents, alimentent la croissance de Takeda. Plus de 30 000 employés de Takeda sont déterminés à améliorer la qualité de vie des patients en travaillant avec nos partenaires en soins de santé dans plus de 70 pays. Pour plus d'information, visitez le http://www.takeda.com/news. Des renseignements supplémentaires au sujet de Takeda sont disponibles dans le site Web de l'entreprise, au www.takeda.com.

Takeda Canada, située à Oakville (Ontario), est l'entreprise canadienne de marketing et de vente de Takeda Pharmaceutical Company Limited. Takeda Canada se transforme pour devenir une entreprise pharmaceutique de spécialité agile qui met l'accent sur la gastroentérologie et l'oncologie, tout en continuant à satisfaire des besoins importants en soins primaires. Pour de plus amples renseignements à propos de Takeda Canada, consultez le site www.takedacanada.com/fr-ca/.

