Marken lance un service hybride pour les essais cliniques

La société élargit son portefeuille de services spécialisés et de services logistiques hybrides proposés aux clients cliniques

RESEARCH TRIANGLE PARK, Caroline du Nord, 30 mai 2017 /PRNewswire/ -- Marken a annoncé aujourd'hui qu'elle avait lancé un nouveau service hybride de logistique qui fait appel au réseau mondial de transport UPS, et qu'elle avait déjà reçu des engagements de clients pour ce nouveau service. Ce dernier permet à Marken d'exploiter le réseau UPS, y compris sa vaste compagnie aérienne, pour une partie de l'itinéraire. Grâce à ce service, il n'est plus nécessaire de faire autant appel aux compagnies aériennes commerciales pour de nombreuses liaisons, et en utilisant la compagnie aérienne UPS, Marken pourra améliorer la qualité et la valeur de ses services. Des solutions hybrides faisant intervenir à la fois des flottes de transporteurs spécialisés et des flottes de transporteurs publics ont déjà été proposées par le passé, mais c'est aujourd'hui la première fois que les services spécialisés et d'intégration sont détenus par la même société mère, ce qui permet une intégration sans faille, une meilleure visibilité et un service à la clientèle spécialisé.

Un client dont on ne connaît pas le nom a récemment octroyé un marché pour des services hybrides à Marken seulement quelques mois après l'acquisition UPS. Pour ce client, Marken rassemble les livraisons de matériaux biologiques de divers sites en Russie, les consolide à Moscou, et les transporte vers leur destination finale avec la compagnie aérienne d'UPS, qui vole de Moscou vers sa plate-forme de Cologne (Allemagne), pour continuer vers toutes les destinations européennes. Grâce à cette solution hybride, les clients peuvent fait confiance à Marken pour qu'elle gère l'ensemble du processus de services avec son attention hors paire, en faisant appel aux modes et aux couloirs de transport les moins chers pour gérer les livraisons. Des solutions hydrides semblables sont actuellement mises au point pour des clients au Mexique, au Royaume-Uni et en Europe continentale.

Marken a également mis au point un service hybride de logistique inverse pour le retour efficace d'emballages réutilisables et de dispositifs de suivi. Ce service est actuellement proposé aux clients qui réalisent des essais cliniques et qui préfèrent faire appel aux services spécialisés Marken de fourniture sortante pour des produits pharmaceutiques cliniques sensibles utilisant un itinéraire traditionnel, mais qui peuvent également faire appel à UPS pour le retour de matériaux réutilisables. Ce nouveau service minimise les coûts de logistique inverse pour les articles non critiques.

« Nous voulons que les clients pensent à Marken comme étant la filiale clinique d'UPS », explique Wes Wheeler, PDG de Marken. « Nous entendons continuer de mettre en oeuvre notre stratégie qui consiste à être le prestataire de choix pour les services de chaîne logistique destinés aux professionnels des essais cliniques, et d'élargir notre vaste gamme de services derrière le mouvement de produits médicamenteux cliniques, de substances médicamenteuses cliniques, de dispositifs médicaux, d'échantillons biologiques et d'autres matériaux réglementés ».

« Nos services spécialisés traditionnels, qu'attendent aujourd'hui nos clients, restent au coeur de notre offre. Avec le soutien d'UPS, nous sommes aujourd'hui en mesure d'élargir nos services pour qu'ils incluent des services hybrides et d'intégrateur », ajoute Wheeler. « Nous resterons responsables de la relation avec le client, tout en exploitant le réseau mondial de transport d'UPS et les capacités de solutions lorsque nous pouvons offrir un meilleur service ou une meilleure valeur ».

Selon Geoff Light, président d'UPS pour la stratégie des soins de santé, Marken peut désormais proposer à ses clients cliniques davantage de solutions de services complets. « Wes et son équipe ont travaillé très étroitement avec nous après l'acquisition pour qu'ils profitent pleinement de l'ensemble du réseau d'UPS et de ses capacités. Nous continuons de collaborer afin d'affiner les solutions offertes aux clients. Nous sommes certains que nos clients y trouveront leur compte en portant leur choix sur des solutions logistiques qui exploitent les gains de productivité issus de la collaboration entre Marken et UPS ».

A propos de Marken

Marken est une filiale à 100 % d'UPS. Marken est la seule organisation de chaîne logistique axée sur le client à être à 100 % dédiée aux secteurs pharmaceutique et des sciences de la vie. Marken continue d'être le leader des services « direct au patient » et de la livraison d'échantillons biologiques, et elle offre un réseau de dépôts conforme BPF à la pointe du secteur et des centres logistiques sur 45 sites à travers le monde pour le stockage et la distribution de matériaux destinés aux essais cliniques. Les plus de 730 collaborateurs de Marken gèrent chaque mois 50 000 livraisons de médicaments et de produits biologiques dans toutes les gammes de températures dans plus de 150 pays. Des services supplémentaires comme la production de kits biologiques, fourniture d'instruments d'accompagnement, stockage et distribution, vérification et qualifications de couloirs de navigation, ainsi que des services GDP, réglementation et conformité, renforcent la position unique de Marken dans les secteurs pharmaceutique et de la logistique.

