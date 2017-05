Merck KGaA,à Darmstadt, en Allemagne, sélectionne la cybersécurité Deceptions Everywhere d'illusive networks







illusive protège la propriété intellectuelle des secteurs des sciences de la vie, des soins de santé et des matériaux performants de Merck KGaA à Darmstadt, en Allemagne, contre les cyberattaques avancées

NEW YORK et TEL AVIV, Israël, 30 mai 2017 /PRNewswire/ -- illusive networks, le chef de file en matière de cybersécurité Deceptions Everywhere®, a annoncé aujourd'hui que Merck KGaA, à Darmstadt, en Allemagne, une société de premier plan dans le domaine des sciences et de la technologie, a sélectionné illusive pour protéger son vaste réseau en Amérique, en Europe, en Afrique, en Asie et en Océanie contre les cyberattaques avancées.

La plus ancienne société pharmaceutique et chimique au monde a sélectionné illusive pour compléter ses contrôles de sécurité existants avec une technologie de cybersécurité consécutive aux intrusions fondée sur la tromperie afin de neutraliser les attaques ciblées et les menaces persistantes avancées (MPA) qui parviennent à atteindre le réseau du groupe.

«?Dans le climat hostile d'aujourd'hui, vous ne savez jamais lorsqu'une nouvelle vulnérabilité ou une nouvelle technique de contournement peut se produire?», a déclaré Branden Newman, directeur de Business Technology Security et directeur de la sécurité informatique, Merck KGaA, Darmstadt, en Allemagne. «?Les technologies fondées sur la tromperie sont parmi les meilleures pour limiter les assaillants avancés tout en fournissant un niveau plus élevé de renseignements dans l'activité malveillante. illusive networks offre l'approche la plus innovante et la plus efficace en matière de technologie de tromperie. En outre, leur solution est évolutive et simple à déployer.?»

Avec des menaces persistantes avancées de plus en plus complexes et une hausse des cas d'espionnage industriel, le groupe avait l'intention de renforcer la protection de sa propriété intellectuelle dans les secteurs de la chimie et des soins de santé, en particulier ses données et zones les plus sensibles. Le renforcement de leurs contrôles de sécurité complets était également un objectif pour garantir une détection et une atténuation des cyberattaques le plus tôt possible, réduisant l'impact sur les opérations de leur entreprise.

La technologie sans agent primée Deceptions Everywhere d'illusive networks couvre l'ensemble du réseau d'une société (chaque dispositif d'extrémité, serveur et composant du réseau) avec des informations qui trompent les assaillants. Lorsque les assaillants agissent sur les fausses informations, illusive neutralise l'attaque et déclenche un rapport d'intrusion détaillé en temps réel qui permet aux administrateurs de la sécurité de détecter, surveiller et contenir l'attaque à un stade précoce.

« Même avec des solutions de sécurité déployées, chaque réseau est exposé au risque de cyberattaques, ce qui rend la cybersécurité consécutive aux intrusions impérative pour maintenir la sécurité des données », a déclaré Ofer Israeli, PDG, illusive network. « Avec la technologie Deceptions Everywhere d'illusive, Merck KGaA, à Darmstadt, en Allemagne, a fortifié sa stratégie de sécurité complète en s'assurant que les menaces qui contournent ses contrôles du périmètre sont rapidement détectées et arrêtées. Le choix par des sociétés mondiales ainsi qu'une multitude de récompenses de l'industrie réaffirment le leadership d'illusive network sur le marché de la cybersécurité fondée sur la tromperie. »

À propos d'illusive networks

illusive networks est un pionnier dans la cybersécurité fondée sur la tromperie grâce à sa technologie brevetée Deceptions Everywhere® qui neutralise les attaques ciblées et les menaces persistantes avancées (MPA) en créant une couche trompeuse à travers la totalité du réseau. En fournissant une source illimitée de fausses informations, illusive perturbe et détecte les attaques avec des collectes de preuves en temps réel et sans perturbation des activités. Pour de plus amples informations, veuillez visiter www.illusivenetworks.com ou suivez @illusivenw sur Twitter et Facebook.

Communiqué envoyé le 30 mai 2017 à 05:00 et diffusé par :