Lors du « Monde Selection », le lait en poudre chinois remporte une médaille d'or pour la troisième année consécutive







LA VALETTE, Malte, 30 mai 2017 /PRNewswire/ -- People.cn a récemment lancé un rapport indiquant que Feihe avait remporté le prix « Monde Selection » 2017. Le rapport intégral est disponible ci-dessous :

La cérémonie du prix « Monde Selection » 2017 s'est tenue le 29 mai à La Valette, la capitale de Malte. Le lait en poudre pour nourrisson primée, « AstroBaby », qui dépend de Feihe, a obtenu la médaille d'or pour la troisième fois.

Le produit a obtenu l'« International High Quality Trophy » qui n'est décerné qu'aux participants qui ont obtenu une médaille d'or trois années consécutives, c'est-à-dire que le produit a atteint un haut niveau de qualité trois années consécutives.

Feihe, qui a été fondée en 1962, est l'un des tout premiers fabricants de lait en poudre pour nourrisson en Chine. Ces 55 dernières années, Feihe s'est toujours efforcée de proposer du lait en poudre qui correspond aux habitudes des Chinois, a mené de nombreuses recherches sur les habitudes et exigences des bébés chinois, et a pris la tête du marché dans la mise au point de plusieurs technologies, formules et procédés visant à mieux adapter le lait en poudre aux habitudes des bébés chinois.

Si le fabricant national chinois de lait en poudre a remporté un prix, les grandes marques chinoises de produits laitiers ont pris leur essor grâce à la qualité de leurs produits, et d'autres fabricants chinois de produits laitiers ont également remporté des prix lors du « Monde Selection ».

Le « Monde Selection » a été créé conjointement en 1961 par la Communauté européenne et le ministère de l'Economie et du Commerce du Royaume de Belgique. C'est l'une des plus anciennes organisations d'évaluation de la qualité.

