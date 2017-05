Determine Inc. reconnu pour la 3ème année consécutive dans le Top 50 Providers to Know







Determine, Inc. (NASDAQ: DTRM), éditeur international de solutions Source-to-Pay et Gestion des Contrats sur le Cloud est reconnu pour la 3ème année consécutive dans le top 50 des fournisseurs à connaître (Top 50 Providers to Know) de Spend Matters.

Le Top 50 Providers to Know de Spend Matters met en avant les entreprises innovantes en matière de technologies et services pour les Achats et contribuent ainsi à façonner le monde de l'entreprise de demain.

« C'est incroyable de voir la vitesse à laquelle les technologies et solutions Achats évoluent d'une année sur l'autre. Avec l'adoption croissante de technologies disruptives appliquées aux Achats (ex : machine learning/intelligence artificielle, l'internet des objets, la blockchain, le Cloud, les platform-as-a-service, etc.), nous pensons que la course en avant pour redéfinir et offrir toujours plus de nouvelles fonctionnalités va s'accélérer. »

- Jason Busch, Founder and Head of Strategy, Spend Matters

Determine est fier d'avoir été reconnu pour la 3ème année consécutive par Spend Matters dans le Top 50 Providers to Know. Cette reconnaissance est le fruit de notre engagement à offrir une Plateforme Cloud toujours plus performante et innovante. Nos clients ont des besoins souvent complexes, en faisant converger l'humain, les données et les processus, la Plateforme Cloud Determine apporte une vraie valeur ajoutée à leurs activités stratégiques et opérationnelles.

- Patrick Stakenas, President and CEO, Determine

À propos de Spend Matters

Spend Matters est un réseau B2B international leader proposant des dossiers, analyses, commentaires et actualités sur les Achats et la supply chain. Spend Matters est le premier cabinet d'analyse en termes de publications et offre une expertise sans égale grâce à ses nombreux contributeurs, des professionnels et consultants aguerris aux meilleurs experts du secteur. Spend Matters est géré par la société Azul Partners, Inc.

À propos de Determine Inc.

Determine, Inc. (NASDAQ : DTRM) est un leader international des solutions SaaS Source-to-Pay et de Gestion des Contrats pour les entreprises. Grâce à la Plateforme Cloud de Determine, les professionnels des services achats, financiers et juridiques peuvent évaluer leurs fournisseurs, gérer leurs contrats et leurs achats et surveiller leur performance financière.



