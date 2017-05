Grève générale dans l'industrie de la construction - La ministre Vien fait adopter un projet de loi visant à assurer la reprise complète des activités sur les chantiers de construction







QUÉBEC, le 30 mai 2017 /CNW Telbec/ - La ministre responsable du Travail, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et députée de Bellechasse, Mme Dominique Vien, annonce l'adoption par l'Assemblée nationale du Québec du projet de loi no 142, Loi assurant la reprise des travaux dans l'industrie de la construction ainsi que le règlement des différends pour le renouvellement des conventions collectives.

Ainsi, dès demain (le 31 mai 2017), les salariés de la construction reprendront le travail sur les chantiers. De leur côté, les parties patronale et syndicale sont tenues de poursuivre les discussions en vue de conclure de nouvelles ententes négociées dans les quatre secteurs de l'industrie. Elles seront accompagnées de médiateurs nommés par la ministre.

« La situation que nous connaissions était très critique pour l'économie québécoise et, à cause de dirigeants d'associations patronales et syndicales qui n'ont pas réussi à s'entendre, notre gouvernement avait le devoir d'agir. Nous reconnaissons l'importance du droit à la grève et à la négociation. Cependant, il était de notre responsabilité de considérer non seulement l'impact économique majeur que pouvait avoir ce conflit, mais aussi le préjudice social. J'invite maintenant les parties à négocier et je les assure de l'entière collaboration du gouvernement dans ce dossier afin qu'elles en viennent à une entente négociée. »

Dominique Vien, ministre responsable du Travail, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et députée de Bellechasse

En plus de mettre fin au conflit, cette loi prévoit

un retour au travail le 31 mai 2017;

une augmentation de salaire de 1,8 %;

le maintien des conditions de travail prévues dans les conventions collectives échues, jusqu'au règlement du différend;

une période de médiation obligatoire s'étendant au plus tard jusqu'au 30 octobre 2017;

un arbitrage advenant que la période de médiation ne permette pas aux parties d'en venir à une entente.

Il est possible de consulter le projet de loi à l'adresse suivante : http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-142-37-1.html.

