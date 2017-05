Les affaires tournent rondement : les contraintes de capacité limiteront la croissance à l'export de l'Ontario, selon EDC







VAUGHN, SUDBURY, BURLINGTON et NIAGARA, ON, le 30 mai 2017 /CNW/ - D'après Exportation et développement Canada (EDC), l'organisme de financement du commerce du Canada, le bel élan des exportations de l'an dernier pourrait poser des défis pour les entreprises du coeur industriel du Canada en 2017.

En effet, selon les Prévisions à l'exportation semestrielles d'EDC, le secteur moteur des exportations de l'Ontario tourne à plein régime, ce qui laisse peu de place à la croissance. L'an dernier, il avait affiché l'essor le plus important au pays, soit de 4 %. Dans ses prévisions, EDC table sur une progression modeste de 2 % des ventes internationales de la province cette année, à la faveur des gains réalisés par les secteurs de la machinerie et de l'équipement, des minerais et des métaux, ainsi que des biens de consommation. Ce taux sera en deçà de la croissance moyenne nationale à l'export, qui se chiffrera à 6 %.

Représentant environ 40 % des exportations totales, l'automobile, la plus importante industrie de la province, présentera une croissance stationnaire après un essor de 9 % l'an dernier. Toutefois, le secteur des exportations de l'Ontario devrait orchestrer une remontée de 4 % en 2018.

« Les exportateurs de l'Ontario accélèrent la cadence, mais comme le taux d'utilisation de la capacité se situent à 90 % dans les industries de la province axée sur les exportations, la croissance à court terme sera pénalisée. C'est une bonne nouvelle pour l'activité actuelle, mais il y aura peu de place pour la croissance si les difficultés liées à la capacité ne sont pas résolues », a déclaré Peter Hall, vice-président et économiste en chef d'EDC. « En surmontant ces contraintes de capacité, les exportateurs de l'Ontario pourront saisir de nouvelles occasions sur des marchés à l'extérieur de l'Amérique du Nord dans un horizon à long terme. »

Les exportateurs canadiens sont confrontés à un mouvement grandissant prônant le détricotage de la mondialisation. Alors même que l'architecture mondiale du commerce est remise en doute dans la sphère géopolitique, EDC est persuadée que l'activité commerciale et l'investissement à l'étranger continueront de s'intensifier à court terme.

« Risques, débouchés et conjectures composeront le tableau », a expliqué M. Hall. « Est-ce le début de la fin pour la mondialisation? Ce scénario est très improbable, car le coût en serait énorme et tout le monde en paierait la note. Le message qu'EDC communique aux entreprises canadiennes est de rester dans la course et de décrocher des contrats auxquels d'autres auraient renoncé. »

M. Hall discutera des débouchés à l'exportation s'offrant aux exportateurs de l'Ontario et de l'ensemble du Canada lors de son passage dans quatre villes de la province : le 30 mai à Sudbury, le 31 mai à Burlington et à Vaughn, ainsi que le 6 juin à Niagara. Ces quatre événements s'inscrivent dans le cadre de Parlons exportations. Durant cette tournée pancanadienne d'un mois, qui s'arrêtera dans 13 villes, M. Hall présentera les perspectives d'exportation des entreprises canadiennes dans le monde entier, en plus d'aborder la santé de l'économie mondiale et ses effets sur les exportateurs canadiens. Pour en savoir plus, veuillez consulter les Prévisions à l'exportation.

EDC aide les entreprises canadiennes à percer, croître et réussir à l'étranger. Société d'État à vocation financière, EDC offre des solutions de financement, d'assurance et de cautionnement, ainsi que son expertise commerciale et des services de jumelage afin de faciliter les ventes et les investissements à l'étranger des entreprises canadiennes. EDC offre aussi des solutions de financement aux acheteurs étrangers afin de favoriser et d'accroître l'approvisionnement canadien.

Pour savoir comment EDC peut aider votre entreprise, veuillez composer le 1?888?434?8508 ou visiter le www.edc.ca/fr.

