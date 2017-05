SunPower va fournir 64 mégawatts au terme de la première période d'appel d'offres pour projets solaires en toiture







Les panneaux SunPower ont été choisis pour fournir 57% des projets lauréats

PARIS, le 30 mai 2017 /PRNewswire/ -- SunPower (NASDAQ : SPWR), filiale de Total SA détenue à majorité, a annoncé aujourd'hui que, dans le cadre de la première période d'appel d'offres en France pour des centrales solaires en toiture, la société fournira 64 mégawatts de panneaux solaires à haut rendement SunPower® Série E, représentant 57% de la puissance requise pour les 361 projets solaires sélectionnés.

« Pour la deuxième fois cette année dans les appels d'offres en France, SunPower a été largement sélectionné par les lauréats, plus que toute autre marque », explique le vice-président directeur de SunPower, Peter Aschenbrenner. « Nous sommes fiers d'être le premier fournisseur de panneaux solaires pour les projets sélectionnés au terme de cette première période d'appel d'offres toitures, et de jouer un rôle clé dans la promotion de l'énergie solaire propre et renouvelable en France ».

En mars, SunPower avait annoncé que la société était le premier fournisseur de panneaux solaires pour la première période de l'appel d'offres CRE4 pour les centrales au sol, fournissant 31% des panneaux solaires nécessaires pour les projets sélectionnés. Si l'on combine les marchés solaires au sol et en toiture qui ont été octroyés, SunPower fournira 194 mégawatts de panneaux solaires pour ces premières périodes d'appels d'offres.

« Total se réjouit de la réussite de SunPower sur cette première période d'appel d'offres en France », explique Julien Pouget, vice-président de Renewables, Total. « Cette réussite démontre une nouvelle fois la qualité et l'efficacité des solutions solaires de SunPower, lesquelles contribuent à la production d'une énergie fiable, peu coûteuse et propre à travers le monde ».

Les panneaux que SunPower fournira seront en grande partie fabriqués dans ses usines en France. Par rapport aux panneaux conventionnels, les panneaux SunPower de la Série E produisent 30% d'énergie en plus sur la même superficie au cours des 25 premières années.

Les panneaux solaires SunPower à courant continu Série E et Série X sont certifiés Cradle to Cradletm Silver. SunPower est le seul fabricant de panneaux solaires au monde à avoir obtenu cette certification, qui atteste de la qualité d'un produit en fonction de son classement sur cinq critères : l'utilisation de matériaux sains, la réutilisation des matériaux, l'utilisation d'énergies renouvelables, la gestion de l'eau et la responsabilité sociale.

99 % des déchets générés par les usines SunPower de Toulouse et De Vernejoul en France sont détournés de la mise en décharge, valant ainsi aux usines le label « landfill-free verification » [littéralement : vérification zéro déchet] attribué par l'organisme NSF Sustainability, une division de l'organisation mondiale de la santé publique NSF International. Pour de plus amples informations concernant l'engagement de l'entreprise en matière de développement durable, rendez-vous sur le site Internet de SunPower.

A propos de SunPower

Comptant parmi les fournisseurs d'énergie les plus innovants et durables au monde, SunPower Corp. (Nasdaq : SPWR) propose des solutions et services solaires complets à un large éventail de clients. Les particuliers, les entreprises, les pouvoirs publics, les établissements scolaires et les services publics font confiance aux plus de 30 années d'expérience de SunPower. Dès la première mise sous tension, SunPower offre une valeur maximale et des performances remarquables tout au long de la durée de chaque installation solaire. SunPower, dont le siège est situé dans la Silicon Valley, réunit des équipes dédiées et orientées client en Afrique, Asie, Australie, Europe, Amérique du Nord et Amérique du Sud. Pour en savoir plus sur la façon dont SunPower change la manière dont le monde s'alimente en énergie, rendez-vous sur www.sunpower.com.

©2017 SunPower Corporation. Tous droits réservés. SUNPOWER et le logo SUNPOWER sont des marques de SunPower Corporation dans l'Union Européenne, aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Cradle to Cradle Certifiedtm est une certification délivrée par le Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

