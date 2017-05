Videohouse, leader dans le domaine des prestations techniques audiovisuelles en Belgique, annonce l'acquisition de TV Data, spécialisé dans le graphisme TV en temps réel







TV Data rejoint donc à son tour Euro Media Group.

Les deux entreprises, qui avaient déjà collaboré par le passé, sont toutes deux à la pointe en matière d'incrustations graphiques TV en temps réel tant en Belgique qu'en France. TV Data occupe une position très forte sur le marché du sport et de l'événementiel, tandis que Videohouse, outre le graphisme en temps réel, réalise au travers de sa division Boost des prestations de Motion Design et de réalité augmentée.

Dans un premier temps, TV Data continuera à opérer comme une marque indépendante afin de garantir la continuité de service auprès de ses clients. L'équipe et sa flexibilité seront maintenues et l'entreprise conservera son indépendance sous la direction de son CEO Jacques Dutron.

« Je me réjouis de cet accord, » confie Dirk Theunis, CEO de Videohouse. « TV Data renforce notre présence sur le marché du graphisme en temps réel, sur lequel est également actif notre département Boost. Avec ce rachat, nous essayons de répondre à la demande des chaînes de télévision et sociétés de production qui souhaitent toujours plus de technologie, d'innovation et de savoir-faire. Par ailleurs, l'acquisition de TV Data s'inscrit dans la logique de développement de l'activité «graphisme» d'Euro Media Group et fait suite au rachat de Netco Sports en France et EBD en Italie. »

« Nous étions à la recherche d'une meilleure structure et d'une croissance continue, » déclare Jacques Dutron de chez TV Data. « C'est aujourd'hui possible en faisant partie de Videohouse et d'Euro Media Group. »

À propos de Videohouse

Videohouse est depuis longtemps une valeur sûre dans le secteur des médias en Belgique. L'entreprise, fondée en 1980, est devenue au fil des ans le leader de la prestation technique audiovisuelle sur son marché national. Aujourd'hui, Videohouse est membre d'Euro Media Group, présent dans 7 pays en Europe (le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse et l'Italie).

http://www.videohouse.be

À propos de Euro Media Group

Leader de la prestation technique et de services audiovisuels en Europe, maitrisant la totalité de la chaîne de fabrication de l'image jusqu'à sa diffusion, Euro Media Group dispose d'un savoir-faire unique et d'une expertise reconnue au niveau mondial.

Tourné vers les nouveaux médias, Euro Media Group couvre les plus grands événements internationaux tant dans le domaine du sport (Tour de France, Coupe de Monde de football, GP de Monaco,...), que du spectacle vivant (Eurovision, Mariages princiers, Concerts...), ou encore du divertissement (The Voice, Masterchef, X-Factor,...). Euro Media Group dispose d'un parc varié de studios et de la plus importante flotte de moyens de captations mobiles en Europe.

http://www.euromediagroup.com

À propos de TV Data

TV Data a acquis, depuis 1986, une excellente réputation dans le domaine de l'infographie et de l'informatique dédiée à la TV. Son activité principale est de fournir les données graphiques en temps réel pour les émissions de télévision ou les événements sportifs retransmis en direct en proposant des solutions sur mesure pour chaque client, tant au niveau national qu'international.

http://www.tvdata.be

À propos de Boost

Boost est une nouvelle division de Videohouse, lancée le 4 mai dernier, et composée d'un mix multiculturel de motion designers, de programmeurs et d'opérateurs. Avec cette division graphique, Videohouse vise à proposer une offre globale, tant au niveau créatif que technique, en matière d'incrustations graphiques en temps réel, de Motion Design et de réalité augmentée.

http://www.boostgraphics.tv

