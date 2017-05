GearBunch crée une entreprise au chiffre d'affaires totalisant plusieurs millions de dollars après avoir dépensé seulement 20 dollars dans une annonce publicitaire







D'une annonce publicitaire de 20 dollars sur Facebook à un chiffre d'affaires mensuel de près de 500 000 dollars. C'est ce qu'a fait GearBunch, l'une des entreprises en ligne à la croissance la plus rapide dans le secteur des vêtements de sport. Comment ? En donnant à ses clients cibles un rôle prédominant dans le développement de ses produits.

Comme d'autres entreprises, GearBunch vend des vêtements de sport sous la forme de leggings. Ce qui rend GearBunch unique, c'est son approche vis-à-vis de ses clients potentiels. Luuk (Pays-Bas) et Dan (Australie), les fondateurs de la société, étudient les goûts, les besoins et les motivations des clients passionnés et, de cette façon, combinent vêtements de sport et mode.

Luuk explique : « Prenez une grande marque de mode au hasard. Chaque saison, elle produit une collection qui est lancée dans l'espoir de vendre des produits. Cela fonctionne car les clients fidèles à cette marque sont extrêmement nombreux. Nous renversons la vapeur en créant des articles pour des groupes cibles très spécifiques, par exemple des propriétaires de pit-bull ou des plongeurs sous-marins. Nous étudions leurs intérêts et leur expérience. Par conséquent, nos articles sont entièrement conçus sur mesure en fonction des souhaits des clients. C'est cela qui nous rend uniques ! »

GearBunch travaille uniquement avec les meilleurs designers et les meilleurs tissus. Tous ses produits sont fabriqués à la main aux États-Unis et imprimés sur demande. Ainsi, GearBunch n'a pas besoin de conserver des stocks et peut se concentrer entièrement sur la fabrication et la commercialisation de produits faits sur mesure.

Une grande partie de ce succès est attribuable aux options d'annonces publicitaires ciblées de Facebook. « Des amateurs de Harley aux personnes ayant des origines irlandaises aux États-Unis, Facebook est la seule plateforme sur laquelle vous pouvez créer une annonce publicitaire en fonction des intérêts des utilisateurs », commentent les fondateurs de la société.

L'histoire de Gearbunch

En tant qu'entrepreneurs sur Internet, Luuk et Dan se sont connus à travers un groupe Facebook, avant de développer leur concept. Il a suffi au duo d'investir 20 dollars dans une annonce publicitaire sur Facebook pour vendre 43 leggings en 24 heures. C'est ainsi que le site http://www.gearbunch.com est né. « Nous comptons aujourd'hui une équipe de 30 créateurs de mode, imprimeurs et autres spécialistes indépendants à travers le monde, alors que nous n'étions que deux au départ », indique Dan.

L'avenir

Les objectifs de Gearbunch sont ambitieux. « Notre but est d'atteindre un chiffre d'affaires annuel à huit chiffres en 2017 », ajoute Luuk. « Si vous visez deux millions, soit vous les atteindrez, soit vous les dépasserez légèrement. Si vous visez 10 millions, vous ne les atteindrez peut-être pas, mais vous vous y efforcerez. Visez la lune ! Même si vous manquez votre cible, vous arriverez jusqu'aux étoiles. »

