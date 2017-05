Jindal Global University : l'Inde appelle à lutter contre les crimes en ligne, lors d'une table ronde de l'ONU, à Vienne







SONIPAT, Inde, May 30, 2017 /PRNewswire/ --

Même si la généralisation de la communication en ligne et des transactions numériques ont révolutionné le monde, elles ont également créé une série de menaces sibyllines : le piratage numérique, le harcèlement en ligne, l'extorsion de faveurs sexuelles et l'infidélité en ligne.

Le Jindal Institute of Behavioural Sciences (JIBS), de l'O.P. Jindal Global University (JGU), a pris les devants pour souligner ces menaces lors de la 26[ème] session de la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale (CCPCJ), qui s'est tenue récemment à Vienne. La JGU, seule université à participer à la convention internationale, a organisé deux manifestations parallèles, intitulées : « Victims of Online Communication » (« Les victimes de la communication en ligne ») et « Psychosocial and Cultural Aspects leading to Digital Piracy » (« Les aspects psychosociaux et culturels conduisant au piratage numérique »), en collaboration avec la Société mondiale de victimologie et le Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale.

Plus de 1 000 participants, de 32 pays, représentant les États membres, la société civile, le monde universitaire et les organisations internationales, ont participé à la 26[ème] session de la CCPCJ, qui fonctionne comme un organe directeur de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC).

Sanjeev P Sahni, le directeur principal du JIBS, a souligné les difficultés liées au piratage numérique et la nécessité d'une recherche et d'une formation approfondies pour en comprendre ses nuances.

Michael O'Connell, le commissaire aux droits des victimes, du Gouvernement de l'État d'Australie méridionale, a débattu des difficultés juridiques et morales de la communication en ligne et a déclaré que les adolescents sont les principales victimes des escroqueries en ligne.

Sarah Fletcher, la sous-commissaire de la Société mondiale de victimologie, a examiné les droits des victimes de la communication en ligne. Elle a souligné l'importance d'intervenir auprès des victimes d'escroquerie a posteriori, outre l'appui fourni par les institutions financières.

Garima Jain, la directrice adjointe du Centre de victimologie et d'études psychologiques du JIBS, a présenté une étude empirique sur « L'infidélité sur l'Internet : les victimes de l'âge du numérique » et « Les aspects psychosociaux et culturels concernant le piratage numérique en Inde, en Serbie et en Chine ». L'étude a révélé que les personnes cèdent à l'infidélité en ligne en raison de l'influence de l'entourage, de l'isolement social ou de la détresse psychologique dans les relations primaires.

Indranath Gupta, Chargé de cours à la Jindal Global Law School, a suggéré de susciter une prise de conscience générale des citoyens et de veiller à ce qu'elle soit effective, pour prendre à bras le corps le problème du piratage numérique.

À propos du Jindal Institute of Behavioural Sciences (JIBS) :

Le Jindal Institute of Behavioural Sciences (JIBS) est un institut de recherche fondé sur la valeur, faisant partie de l'O.P. Jindal Global University, qui se consacre à la compréhension, au développement et à l'application des compétences humaines, à travers l'expérimentation continue, la recherche et l'apprentissage relatifs à la science appliquée et expérimentale du comportement.



Contact médias :

Kakul Rizvi

krizvi@jgu.edu.in



Communiqué envoyé le 30 mai 2017 à 03:00 et diffusé par :