Gabriel Chaleplis, de B2B Gaming Service, distingué en Grèce pour son succès international en matière d'entrepreneuriat







LONDRES, May 30, 2017 /PRNewswire/ --

Le prix est destiné aux entrepreneurs internationaux d'origine grecque

Le 15 mai 2017, dans une salle de concert d'Athènes étincelante, où se sont rendus des hauts fonctionnaires et des représentants d'entreprises de tous les secteurs économiques, M. Gabriel Chaleplis a été distingué pour son entrepreneuriat international.

M. Elias Xanthakos, le Secrétaire général du Ministère grec de l'économie et du développement, a remis le prix à M. Gabriel Chaleplis.

Le prix a été décerné pour la première fois en Grèce, pour rendre hommage aux entrepreneurs internationaux d'origine grecque ayant fait preuve de succès, de déontologie, ayant réalisé de grandes choses au niveau mondial et disposant d'une mentalité internationale.

Cet insigne honneur témoigné à M. Gabriel Chaleplis fait suite à une série de distinctions décernées aux États-Unis, en Europe et en Grèce pour ses réalisations dans le domaine des affaires et sa contribution au bien-être collectif.

En acceptant la récompense, M. Gabriel Chaleplis a déclaré qu'il estime de son devoir de créer des possibilités en tirant pleinement parti de la détermination, de la fierté et de la pugnacité, des caractéristiques propres à son pays.

La remise de ce prix coïncide avec les plus de vingt années d'activités au niveau mondial, fêtées par M. Gabriel Chaleplis.

L'événement « ACTEURS DE L'ÉCONOMIE GRECQUE » était organisé par Direction Business Network, sous l'égide du Ministère de l'économie et du développement et de la Fédération grecque des entreprises.

À propos de Gabriel Chaleplis

Gabriel Chaleplis est un entrepreneur international, pionnier de nombreuses opérations à grande échelle, disposant de plus de vingt ans d'expérience dans la promotion des capacités mutuelles essentielles, en vue d'assumer le rôle de chef de file à l'échelle mondiale.

Ses initiatives se concentrent sur le secteur de l'informatique/de la technologie (B2B GAMING SERVICES LTD), qui constitue une activité de grande envergure au niveau mondial.

B2B GAMING SERVICES LTD, actif depuis vingt ans, est spécialisé dans les services aux entreprises, par le biais de sa plateforme innovante et constamment actualisée, sur laquelle figurent les principales marques internationales de paris et de jeux. La société est également spécialisée dans le secteur terrestre, mais aussi dans d'autres secteurs, qui vont du commerce électronique aux services en rapport avec le commerce électronique amenés de façon ludique.

B2B GAMING SERVICES et M. Chaleplis ont obtenu les plus grands prix et distinctions pour l'esprit d'entreprise et le bien-être collectif aux États-Unis, en Europe et en Grèce, se voyant attribuer le titre de « l'une des dix meilleures entreprises en Europe » en matière d'entrepreneuriat.

M. Chaleplis s'attache à communiquer en permanence avec les actionnaires, les employés, les partenaires et la société pour des avantages réciproques et à long terme, grâce à des principes, de l'excellence et un travail d'équipe forcené.

M. Chaleplis continue d'étendre son champ d'action en prenant des initiatives et en mettant en oeuvre des veilles stratégiques reposant sur l'innovation.

C'est un ingénieur en mécanique (Université technique nationale, Metsovio Polytechneio, Athènes, Grèce, 1985-1990) d'origine grecque et fort d'une carrière internationale (Royaume-Uni, Allemagne, Espagne, Italie, Chypre, Roumanie, Afrique du Sud, Émirats Arabes Unis et Grèce).

Il vit et travaille à Londres (Royaume-Uni).

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/516646/B2B_GAMING_SERVICES.jpg )



Video:

https://www.multivu.com/players/uk/8111251-b2b-gaming-gabriel-chaleplis-entrepreneur/

