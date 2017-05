Des technologies de paiement marchand et un champ de bataille d'innovation lors des prix MPE Awards 2017







BERLIN, May 30, 2017 /PRNewswire/ --

Les 7e prix annuels MPE 2017 Awards ont récompensé les 12 meilleurs innovateurs et leaders européens en termes paiement marchand à l'occasion du dîner de gala, devant 800 professionnels de l'industrie du paiement.

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/515771/Merchant_Payments_Ecosystem_Logo.jpg )



Dans le cadre de la 10e conférence et exposition annuelle MPE 2017 (Merchant Payments Ecosystem ), les MPE 2017 AWARDS ont été célébré le 15 février dans le prestigieux Five Star Intercontinental Hotel à Berlin.

L'histoire des MPE Awards a commencé en 2010 comme les premiers prix européens à reconnaître le rôle exceptionnel des acquéreurs de cartes, des processeurs, des prestataires de service de paiement, des points de vente et des prestataires de solutions de paiement. Les prix servent aussi à distinguer les entreprises et les individus qui ont aidé le secteur à avancer. Le concept du design de la statuette des prix - « Une main qui guide » - représente la façon dont les MPE voient les acquéreurs, les points de vente et les fournisseurs de solutions de paiement.

« Nous avons adressé nos félicitations aux gagnants et aux nominés des MPE 2017 lors de la conférence de MPE », a déclaré Andy Ivanis, directeur du marketing, Empiria Group (http://www.empiriagroup.eu/en/Home.alej), l'organisateur des conférences MPE.

« Au cours des 7 dernières années, les MPE Awards sont devenus une référence importante en termes d'excellence de points de vente et de paiements marchands. Nous avons reçu des centaines de candidatures venant de tous les marchés verticaux et ce que nous avons vu est l'ampleur de l'innovation technologique, qui aide les commerçants et leurs fournisseurs à apporter un meilleur service à leurs clients. Cette année, il y avait 12 catégories au total et nous avons pu constater que le niveau d'innovation mène à de nouvelles solutions, et nous avons hâte de recevoir des candidatures pour les MPE 2018 Awards. »

Catégories et lauréats des MPE 2017 Awards :

1. PRIX DE L'ACQUÉREUR : AIB Merchant Services

2. PRIX DU TRAITEMENT : Verifone

3. PRIX DES PAIEMENTS MOBILES : Spire Payments

4. PRIX DES POINTS DE VENTE MOBILES : Worldline

5. PRIX DES PAIEMENTS ÉMERGENTS : Yandex.Money

6. PRIX DE LA MÉTHODE DE PAIEMENT EN LIGNE : Payza

7. PRIX INTERNATIONAL : ACI Worldwide

8. PRIX DU CANAL : AEVI International

9. PRIX DE L'INFORMATION DES DONNÉES ET PRIX DE LA SÉCURITÉ DES DONNÉES : Barclaycard

10. PRIX DE L'INNOVATION : Wallee

11. PRIX DE PRESTATAIRES DE SERVICES DE PAIEMENT : Payvision

12. PRIX DE LA PERSONNALITÉ : Miriam Wohlfarth, fondatrice et directrice générale de RatePAY

Pour de plus amples informations sur les lauréats des MPE Awards, veuillez visiter :

https://www.merchantpaymentsecosystem.com/en/MPE/The-event/MPE-History/MPE-2017-summary.alej#awards

Les MPE 2017 Awards ont été parrainés par DISCOVER GLOBAL NETWORK (https://www.discoverglobalnetwork.com/).

À propos des MPE :

Merchant Payments Ecosystem (MPE) est la seule conférence, exposition et communauté européenne qui est axée sur l'acquisition de cartes, les services marchands, les points de vente et l'acceptation des paiements mobiles et en ligne.

L'écosystème MPE connecte : les commerçants, les acquéreurs, les prestataires de solutions de paiement, les processeurs de paiement, les procédés, les régulateurs, les passerelles, les fournisseurs de solutions matérielles et logicielles sur les points de vente et les FinTechs (technologies financières) novatrices.

Vous pouvez suivre l'évènement MPE et les MPE Awards sur Twitter : @EmpiriaGroup #mpecosystem

Contacts avec la presse :

Organisateur des MPE (Empiria Group)

Natalia Ivanis

+421-917-802-770

natalia.ivanis@empiriagroup.eu



Communiqué envoyé le 30 mai 2017 à 02:15 et diffusé par :